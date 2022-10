Sant'Orso ancora implacabile: Moie battuto 2-0 a domicilio

L’incontro tra le due sorprese di questo avvio di stagione nel Girone A premia il Sant’Orso, che prosegue nella sua marcia spedita: contro il Moie Vallesina arriva la quarta vittoria in cinque uscite che vale il primo posto in graduatoria – momentaneamente in solitaria - col miglior attacco (11 reti), in attesa dei recuperi domenicali che completeranno il quadro della giornata. La gara del “Pierucci” stenta a decollare, assumendo i contorni di partita a scacchi in cui però non mancano agonismo e corsa: praticamente assenti, però, le occasioni da rete, con la prima mezz’ora che vede i due portieri sbrigare l’ordinaria amministrazione. Poi, al 35’, arriva il lampo che permette agli ospiti di sbloccare il punteggio: conclusione da trenta metri di De Angelis – perno della formazione di Fulgini e tra i migliori in campo – e pallone che si infila sotto l’incrocio dei pali alle spalle dell’incolpevole Barigelli.

Nel secondo tempo i padroni di casa si organizzano per cercare di riequilibrare le sorti del match, ma le buone intenzioni non trovano riscontri concreti: il S.Orso si difende con ordine esprimendo al contempo un bel calcio, ed al 60’ Luchetti servito da Messina colpisce di testa alzando però troppo la mira. Il Moie intanto cambia volto: entrano Pandolfi, Cercaci e Mosca per suonare la carica ma l’efficace lavoro svolto nella fase difensiva permette al pacchetto arretrato pesarese di non andare mai in difficoltà. Allo scadere arriva invece la rete che fa calare il sipario sul match: Messina raccogli un rinvio lungo e complice un contrasto con il portiere – reputato regolare dal direttore di gara – deposita in rete mettendo in cassaforte tre preziosissimi punti.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA - SANT’ORSO 0-2 (0-1 p.t.)

MOIE VALLESINA: Barigelli, Gregorini, Bentivoglio, Carboni (80’ Modu), Canulli, Marini, Ruggeri (60’ Cercaci), Togni (80’ Mosca), Rossetti, Berardi, Paolucci (60’ Pandolfi). All. Rossi

SANT’ORSO: Palazzi, Nardini, De Angelis, Alegi, Gabbianelli, Pasini (85’ Giraldi), Cennerilli (91’ Latini), Messina, Luchetti (87’ Saurro), Riberti (80’ Paolini). All. Fulgini

ARBITRO: Buttafoco (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Longarini (MC), De Marino (PU)

RETI: 35’ De Angelis, 90’ Messina