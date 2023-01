Berardi-Ruggeri, micidiale uno-due: Portuali k.o. a Moie

Stop in trasferta per i Portuali alla prima del 2023 sul difficile campo del Moie Vallesina: al “Pierucci” i locali passano nella ripresa grazie all’uno-due firmato da Berardi e Ruggeri, che permettono ai padroni di casa di trovare la terza vittoria consecutiva casalinga, la quinta complessivamente ottenuta dall’inizio del torneo. L’avvio di partita è caratterizzato da due parate super di Tavoni su Cercaci (2’) e Madonna (4’). La replica dei Dockers è sul mancino di Lazzarini che caparbiamente vince un rimpallo poi calcia dal limite, ma la palla sfila fuori. Al 18’ altra chance per i ragazzi di Ceccarelli con la girata bassa di testa di Gioacchini deviata in angolo da un difensore. In chiusura di frazione Savini sbroglia una mischia potenzialmente pericolosa, ultima azione prima del duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi.

Equilibrio che resiste anche per oltre metà ripresa, con le formazioni che provano a farsi minacciose grazie ai calci piazzati. Poi l’episodio clou al 72′: il rigore che apre – e di fatto chiude – la partita trasformato da Berardi. Il raddoppio prende forma sei minuti più tardi con il jolly pescato da Ruggeri il quale colpisce da distanza ravvicinata. L’ultimo guizzo è di Carnevali con un tiro al volo ma la palla si spegne fuori. E così, sul 2-0, termina il match, che vede i dorici fare i conti con la quinta sconfitta nel torneo che al momento, comunque, mantiene i “Dockers” all’interno della zona play-off della graduatoria.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA- PORTUALI ANCONA 2 -0 ( 0 -0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Giampaoletti, Carboni, Balducci, Marini, Madonna (61’ Pandolfi), Cercaci (85’ Bentivoglio), Rossetti (64’ Ruggeri), Berardi (82’ Api), Paolucci (61’ Costantini). All. Rossi

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Rinaldi, Tonini, Santoni (75’ Ragni), Savini, Severini (68’ Moretti), Carnevali, Romanelli (55’ Bozzi), Gioacchini, Lazzarini (90’ Ceresani), Morbidoni (65’ Stortoni). All. Ceccarelli

ARBITRO: Narcisi (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Beldomenico (Jesi)

RETI: 72’ Berardi su rig., 78’ Ruggeri