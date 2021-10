Arcangeli dal dischetto lancia il Moie Vallesina, Portuali primo k.o.

Arriva con in palio i tre punti la “vendetta” del Moie Vallesina, che dopo aver incassato tra le mura amiche la sconfitta contro i Portuali nell’esordio stagionale, valevole per la Coppa Italia, costringe i "Dockers" a fare i conti con il primo passo falso in campionato, tornando contestualmente al successo che mancava da tre turni. A dare maggior spessore all'affermazione della formazione di mister Rossi, l’inferiorità numerica maturata a fine primo tempo: un intervento di Mosca su Remedi viene sanzionato con il cartellino rosso, che obbliga così i padroni di casa – con Trudo ancora ai box e Api utilizzato part-tine – a fronteggiare l’intero secondo tempo con l’uomo in meno.

Poco da segnalare in un primo tempo di una partita spigolosa, giocata con tanto agonismo ma priva di oggettive occasioni da rete perlomeno nei primi 45’, i cui i portieri sono stati chiamati a sbrigare semplicemente l’ordinaria amministrazione. Nella ripresa Portuali “spuntati” (seconda partita senza segnare per i dorici), Moie che ha saputo fare di necessità virtù compensando il 10 contro 11 con agonismo e generosità, riuscendo peraltro anche ad affacciarsi minacciosamente alla porta difesa da Tavoni, provvidenziale in due circostanze su Borocci e Togni. A decidere la partita, al minuto 82, l’atterramento in area subito da Api – non ancora al meglio della condizione ed inserito da Rossi a mezz’ora dalla fine – che ha portato il direttore di gara a concedere la massima punizione, trasformata da Arcangeli per l’1-0 che chiude il match.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – PORTUALI ANCONA 1-0 (0-0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Cerioni, Federici (57’ Bentivoglio), Serantoni, Arcangeli, Canulli, Colombaretti, Di Caterino (67’ Pandolfi), Mosca, Rossetti (63’ Api), Borocci (89’ Trudo), Togni (82’ Cercaci) All. Rossi

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Severini (72’ Lanari), Polidori (83’ Ferrante), Santoni (83’ Gioacchini), Savini, Gasparrini, Pelosi, Remedi, Mossotti (62’ Susini), Mascambruni, Marzioni. All. Ceccarelli

ARBITRO: Ercoli (FM)

ASSISTENTI: Grieco (MC), Bilò (AN)

RETE: 82’ Arcangeli su rig.