Taddei illude, Borocci risponde: Osimo Stazione fermato a Moie

Termina 1-1 il match del “Pierucci” di Moie tra i padroni di casa e l’Osimo Stazione. Un punto per parte che muove la graduatoria ma che ha un’utilità relativa, considerando la necessità di entrambe le formazioni di fare bottino pieno: i rossoblu per avvicinare la zona salvezza, i biancoverdi per mantenersi a distanza dalla lotta play-out. Avvio di gara soporifero per almeno un quarto d’ora. Dopodiché è la formazione di mister Fenucci a farsi preferire. Al 18’ Candolfi mette in mezzo con Taddei che arriva con un attimo di ritardo. Gli risponde Trudo per i padroni di casa al 25’ spedendo alto. Tuttavia i ferrai hanno l’occasione ghiotta al 33’: Taddei servito nell’area piccola a portiere battuto vanifica calciando debolmente. Cosicché al 36’ ci prova Douglas dalla distanza, senza però inquadrare la porta.

Stesso spartito nella ripresa. Al 46’ Bassotti s’invola verso la porta con conclusione parata da Perez. Sempre l’estremo difensore dei padroni di casa al 52’ si esibisce in un intervento prodigioso, a salvare la rete, da un maldestro retropassaggio. Al 57’ l’equilibrio si spezza: Rinaldi serve in area Taddei che scarta anche il portiere e deposita in rete. Il Moie dapprima accusa il colpo, ma poi abbozza il forcing. Ma quando i ferrai sembrano in totale controllo della gara, al 70’ Borocci dal limite dell’area s’inventa una semirovesciata che non lascia scampo a Bottaluscio. Ristabilita la parità la Stazione prova con generosità a riportarsi in avanti, però con scarse energie e peccando di lucidità. Nel finale le squadre badano a non scoprirsi piuttosto che a offendere pensando di più alla classifica.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – OSIMO STAZIONE 1-1 (0-0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Perez, Federici, Di Caterino, Cercaci, Canulli, Serantoni, Trudo, Mosca (71’ Anconetani), Api (75’ Martellucci), Borocci, Togni. All. Rossi

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Gyabaa Douglas, Cucinella, Ippoliti, Rinaldi, Gigante, Candolfi, Testoni (58’ Polenta), Cavaliere (81’ Masi), Bassotti (75’ Marconi), Taddei. All. Fenucci

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Silvestri (AP), Baldisserri (PU)

RETI: 57’ Taddei, 70’ Borocci