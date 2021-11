Osimana, ancora pareggio: al "Pierucci" di Moie finisce 1-1

Si conclude in parità la sfida del “Pierucci”: 1-1 al termine di un confronto aspro ed equilibrato, che regala un punto prezioso al Moie e certifica l’ulteriore frenata dell’Osimana, che dopo il pareggio del “Bianchelli” di Senigallia con l’Olimpia Marzocca e la sconfitta casalinga contro l’Atletico MondolfoMarotta, vede assottigliarsi ulteriormente il divario che la separa dal drappello delle squadre inseguitrici, che ora ammonta ad una sola lunghezza.

L’Osimana già dai primi minuti ha provato ad imprimere ritmo ed intensità alla gara, facendosi più volte vedere dalle parti di Perez, estremo difensore locale. I padroni di casa dal canto loro provano a graffiare nelle ripartenze, sfiorando il gol del vantaggio con Trudo che raccoglie la sponda di testa di Mosca e spara in porta trovando però la perfetta opposizione di Chiodini. Dopo qualche minuto giallorossi in vantaggio: al 32’ Micucci insacca con un bel tiro dalla destra e sblocca il punteggio, e poco prima del riposo è provvidenziale Canulli che sulla linea di porta evita il gol del raddoppio ospite.

Il secondo tempo ricomincia sulla falsa riga del primo: Osimana che preme ma non ha sufficiente lucidità nei sedici metri finali per piazzare il colpo del knockout, ed allora è il Moie che ne approfitta. Al 60’ un fallo di mano in area viene sanzionato con la massima punizione: Chiodini respinge la trasformazione di Arcangeli, ma nulla può sulla ribattuta di Cercaci che piazza la stoccata del pareggio. Salgono agonismo e contestazioni all’indirizzo dell’arbitro, giallorossi che restano a caccia del secondo gol ma senza fortuna: il Moie si difende con ordine ed anzi si rifà nuovamente pericoloso. Ma l’1-1 non cambierà fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – OSIMANA 1-1 (0-1 p.t.)

MOIE VALLESINA: Perez, Serantoni, Balducci (40’ Federici), Arcangeli, Canulli, Colombaretti, Cercaci (80’ Togni), Mosca, Api (80’ Rossetti), Borocci, Trudo. All. Rossi

OSIMANA: Chiodini, Andreucci, Pizzuto, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Micucci, Castorina (24’ Farotti), Alessandroni, Mercanti (66’ Pasquini), Madonna. All. Mobili

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Domenella (AN), Pascoli (MC)

RETI: 32’ Micucci, 60’ Cercaci