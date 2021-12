Moie ed Olimpia, un pareggio che allunga la striscia positiva

Finisce con un 0-0 che nel complesso può stare – per il momento – bene ad entrambe. Moie Vallesina ed Olimpia Marzocca chiudono mantenendo inviolate le rispettive porte, in una gara che ha visto i tecnici obbligati ad apportare correttivi nell’undici iniziale per via delle defezioni. Lunga, in particolare, la lista di forfait degli ospiti, con il tecnico Giuliani che oltre a Santi Amantini ed Asoli è costretto a rinunciare a Roberto e Moschini.

L’avvio di match è favorevole ai padroni di casa, che si fanno vivi dalle parti di Giovagnoli con Trudo, ma strada facendo è il Marzocca a rendersi maggiormente pericoloso, creando un paio di nitide occasioni da rete ma soprattutto centrando la traversa con Paolini. Il tema tattico della sfida non cambia nei secondi 45’, con l’Olimpia che si fa preferire sotto il profilo della manovra, ma è il Moie ad avere l’opportunità più ghiotta per sbloccare il punteggio, con un’iniziativa di Serantoni che indirizza verso la porta un pallone provvidenzialmente respinto sulla linea dalla difesa bianbcoazzurra.

Quinto risultato utile consecutivo per la formazione di Rossi, con quattro pareggi ed una vittoria contro il fanalino di coda Cantiano nelle ultime cinque uscite, il quarto invece per l’Olimpia, che lustra il distintivo appuntato sul petto di squadra “da esportazione” (quattordici dei ventuno punti sin qui totalizzati sono arrivati in trasferta) restando in orbita play-off.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – OLIMPIA MARZOCCA 0-0

MOIE VALLESINA: Cerioni, Serantoni, Bentivoglio, Arcangeli, Canulli, Colombaretti, Trudo, Mosca, Di Caterino (65' Pandolfi), Borocci (86' Martellucci), Togni (66' Cercaci). All. Rossi

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Cecchetti, Tomba, Montanari, Bonvini, Brugiatelli (56' Omenetti), Rossi, Brunori, Clementi (92' Arcuri), Paolini, Pigini. All. Giuliani

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Amorello (PU)