Moie, Carboni indica la via: «Lavoro e sacrifici, i risultati arriveranno»

La carta d’identità riporta 26 anni, ma il contributo offerto in termini di esperienza, maturata nei tanti anni trascorsi nei tornei di Eccellenza e Promozione, è davvero di prim’ordine. Nicolò Carboni è il nuovo centrocampista giunto alla corte di Mister Rossi, al fine di rinforzare un reparto ricco di tanti giovani promettenti che si stanno affermando. Carboni, arrivato dall’Ilario Lorenzini Barbara, si dice soddisfatto per il precampionato svolto dalla squadra: «Le prime impressioni sono molto buone – commenta – e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso. Abbiamo fatto buone amichevoli, ma siamo solo all’inizio e c’è ancora tanto da lavorare. Dalla partita di coppa di sabato potremmo capire veramente a che punto siamo».

Ottimi anche i feedback arrivati dai giovani ragazzi del settore giovanile, classe 2002-2003-2004, che sono stati aggregati alla prima squadra nella preparazione precampionato, alcuni dei quali andranno a giocare stabilmente in prima squadra in quota Under.

«Gli under sono il presente e il futuro della società – dice Carboni – e la dirigenza è consapevole di ciò, quindi ci punta molto. Sono ragazzi seri e bravi che sono sicuro ci daranno una grossa mano nel corso del campionato».

Proprio sulle previsioni per il campionato, la “new-entry” del centrocampo rossoblu non si vuole sbilanciare, consapevole che «Se vogliamo toglierci delle soddisfazioni dobbiamo lavorare ogni singolo allenamento e ragionare di partita in partita, cercando sempre di migliorarci. In questo modo, i risultati arriveranno».