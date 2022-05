Rossetti-Pandolfi, il Moie torna a sorridere al "Pierucci"

Il Moie Vallesina vince e spera, l’Atletico MondolfoMarotta incassa la terza sconfitta consecutiva e comincia a guardarsi alle spalle, sebbene i 43 punti che dovrebbero tradursi in salvezza sicura, al ripario da ogni possibile sorpresa, non siano poi così lontani. Ricomincia, invece, la rincorsa della squadra di mister Rossi, che di lunghezze in graduatoria ne ha 33 e dopo le battute d’arresto con il Sassoferrato Genga e quella – netta – dello scorso turno a Marzocca, ritrova il sorriso al “Pierucci”. Gli ultimi due passi falsi della Filottranese hanno ridotto ad un’incollatura il divario tra il Moie ed i biancorossi, che potrebbero – condizionale d’obbligo – anche ritrovarsi a spareggiare per mantenere la categoria nei play-out di Giugno.

Poco da segnalare in un primo tempo sostanzialmente equilibrato, durante il quale i portieri si sono limitati a sbrigare l’ordinaria amministrazione. Decisamente più vivace la seconda metà di gara, in cui il Moie esercita una pressione costante senza riuscire però a sbloccare il punteggio. Serve un episodio, che arriva a metà ripresa: la difesa ospite pasticcia e Rossetti la punisce, realizzando la rete che porta i padroni di casa in vantaggio. L’Atletico prova a reagire, facendosi vedere in un paio di circostanze dalle parti di Cerioni il quale, però, non si fa sorprendere, ma prestando anche il fianco ai contropiedi dei rossoblu, non adeguatamente sfruttati. In pieno recupero, arriva il gol della sicurezza: inzuccata di Pandolfi e Moscatelli battuto per la seconda volta. Settima vittoria in campionato per il Moie Vallesina, la quarta al “Pierucci”, che riaccende così le speranze.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – ATLETICO MONDOLFOMAROTTA 2-0 (0-0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Cerioni, Balducci (53’ Federici), Bentivoglio, Arcangeli, Serantoni, Colombaretti, Giampaoletti (58’ Anconetani), Togni (89’ Costantini), Rossetti (71’ Pandolfi), Borocci, Martellucci. All. Rossi

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Moscatelli, Gregorini, Pacenti, Arsendi (82’ Creatore), Travaglini, Marzano, Esposito (68’ Catalano), Fraternali, Cordella, Vitali (70’ Monje), Giobellina. All. Sereni

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: De Marino (PU), Dahou (Jesi)

RETI: 67’ Rossetti, 95’ Pandolfi