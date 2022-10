Montecchio inarrestabile, al "Pierucci" di Moie arriva il sesto sigillo

Il Montecchio non si ferma e centra la sesta vittoria consecutiva espugnando il “Pierucci”. Ne fa le spese il Moie Vallesina, che ha il merito di affrontare la capolista senza alcun timore reverenziale, sbloccando il punteggio in apertura e rimontando i pesaresi prima del duplice fischio. Ma in una ripresa che ha messo in mostra quel costante equilibrio visto anche nella prima metà di gara, è la formazione di Lilli a trovare la rete che decide il match. Prosegue quindi la marcia spedita della compagine biancorossa, che vola addirittura a +5 sulle inseguitrici con una partita in meno disputata, per effetto del turno di riposo osservato dai biancorossi in occasione della seconda giornata.

La partita entra subito nel vivo dopo un giro di lancette: verticalizzazione a beneficio di Berardi che viene steso in area. Dal dischetto si presenta Berardi che gonfia la rete per il gol che porta in vantaggio i padroni di casa. Immediata la risposta della formazione pesarese, che in prossimità del quarto d’ora trova l’uno-due che ribalta il risultato: il pareggio lo firma Dominici su una punizione battuta dal limite dell’area, e dopo pochi minuti prende forma il 2-1 per merito di Vegliò con una conclusione vincente da posizione defilata. Nei minuti conclusivi il Moie ristabilisce la parità ancora con Berardi, che trasforma il secondo rigore decretato stavolta per un fallo di mano in area. La ripresa vede l’undici di Rossi partire con il piede giusto, con una costante pressione esercitata nel primo quarto d’ora che risulta però improduttiva. E’ invece il K-Sport a piazzare la stoccata vincente alla mezz’ora: su un traversone dalla destra Peluso è puntuale sul secondo palo, siglando la rete che fissa il punteggio sul 3-2 conclusivo.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – K SPORT MONTECCHIO 2-3 (2-2 p.t.)

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Bentivoglio, Carboni (75’ Api), Canulli, Marini, Pandolfi, Mosca (12’ Togni), Rossetti, Berardi, Costantini. All. Rossi

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Ferri, Pizzagalli, Paoli, Fontana (89’ Bellucci), Passeri, Bastianoni (81’ Ferrini), Dominici, Vegliò (68’ Rossi), Peluso, Mazzari. All. Lilli

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Baldisserri (PU)

RETI: 2’ Berardi su rig., 16’ Dominici, 19’ Vegliò, 44’ Berardi su rig., 75’ Peluso