Federico Topa ed un Moie in crescita: «Siamo in un buon momento»

Un mese di novembre iniziato con il piede giusto fermando la capolista Osimana, e proseguito bene con il successo a Cantiano ed il prezioso punto preso contro la Fermignanese. Per il Moie Vallesina c’è ora da...completare l’opera, riuscendo cioè a mantenere l’imbattibilità mensile: il prossimo impegno sarà sul campo del Sassoferrato Genga, tenendo sempre d’occhio una graduatoria che colloca i rossoblu di mister Rossi tra la zona play-out ed il centro classifica.

«Siamo in un buon momento – dice il direttore sportivo Federico Topa - stiamo recuperando quasi tutti gli infortunati e nelle ultime partite abbiamo sfornato tutte prestazioni davvero ottime. Abbiamo un gruppo molto unito e competitivo, che gioca un calcio divertente e che sta dimostrando di potersi confrontare alla pari con le squadre più attrezzate del girone. Col mister c'è totale sintonia di vedute e nel complesso siamo soddisfatti di come stanno andando le cose, del clima che si respira e dell'organizzazione che ci siamo dati. E arrivare al mercato di riparazione senza dover fare alcun movimento ne in entrata ne in uscita è senza dubbio un altro bel segnale».

«E' chiaro che, in un campionato livellato verso l'alto come il nostro – prosegue il d.s. - avere continuità di risultati è fondamentale. In classifica dobbiamo recuperare un po' di terreno ma siamo molto fiduciosi: abbiamo qualche punto in meno di quelli che speravamo e di quelli che meritavamo, anche perché nelle prime giornate ne abbiamo persi tanti nei minuti di recupero, per errori nostri e anche per inesperienza, visto che per via dei molti infortunati finivamo le partite con tantissimi giovani in campo. Ma siamo comunque orgogliosi del fatto che tutti i fuoriquota siano prodotti del nostro vivaio. Sanno fare gruppo e sono tutti davvero all'altezza della situazione. Sotto questo aspetto, abbiamo già vinto il campionato».