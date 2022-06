Moie ai play-out, Rossi indica la rotta: «Vietato gestire il pari»

Una gara che vale una stagione. Moie e Filottranese, in campo al “Pierucci”, si giocano la permanenza in Promozione in 90’ – che potrebbero diventare 120 – che costituiscono il bivio tra una salvezza lungamente inseguita ma non raggiunta direttamente ed una retrocessione che, alla luce della qualità presente nelle rispettive rose, assumerebbe i contorni di vero flop stagionale.

«Avremmo preferito non essere obbligati a fronteggiare questa situazione così...scomoda – afferma l’allenatore del Moie Vallesina, Matteo Rossi – ma senza voler per forza accampare scuse, abbiamo dovuto affrontare nell’arco dell’anno un’emergenza continua: due giocatori coi legamenti crociati saltati, ventidue casi di Covid, gli ultimi in occasione dell’ultima trasferta di campionato a Montecchio...diciamo che la fortuna non ci ha dato una mano. Nel girone di ritorno abbiamo fatto 23 punti, una media superiore a quella tenuta da altre formazioni, ma paghiamo le difficoltà incontrate nella prima parte di stagione, quando siamo stati costretti ad affrontare diversi impegni con la rosa ridotta all’osso».

Per Rossi, lo spareggio play-out è qualcosa di totalmente inedito, visto che non ha mai avuto occasione di affrontarli né da giocatore, né da allenatore. Un appuntamento che vede il Moie Vallesina avvantaggiato dal fattore campo e dalla chance di ottenere la salvezza anche strappando il pari.

«In effetti per me è una novità – conferma il tecnico – ed è una partita complessa perché ci si gioca tutto, diversa dai play-off dove in caso di eliminazione puoi comunque riprovare a fare il salto di categoria l’anno seguente. Questa, invece, è una gara senza appello. E va affrontata senza pensare a quello che è accaduto in occasione dell’ultima giornata, quando abbiamo superato 3-0 la Filottranese e ci siamo guadagnati la possibilità di disputarla davanti al nostro pubblico. Il vantaggio del migliore piazzamento in classifica c’è, ma non deve far scattare l’idea di accontentarsi, di gestire il pari: dal punto di vista mentale bisogna approcciare con l’idea di vincere. Ci sarà la variabile caldo ed anche l’incognita supplementari: entrare in campo senza la giusta determinazione comporta dei rischi che non possiamo permetterci il lusso di correre».