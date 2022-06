Moie Vallesina in salvo, retrocede la Filottranese

Il Moie Vallesina concede il bis nella partita più importante della stagione. Ancona una vittoria, ancora un clean sheet nella sfida contro la Filottranese, ma a differenza di quanto accaduto nell’ultimo match del calendario – vinto 3-0 sempre al “Pierucci” - stavolta in palio non c’è il sorpasso in graduatoria, ma la salvezza. Lungamente inseguita dai rossoblu, ed arrivata nello spareggio di fine stagione, contro la squadra di mister Giuliodori che in più di una circostanza nell’arco dell’anno aveva dato l’impressione di potersi issare su, in classifica, lontano dalla zona calda, ma rimasta invece nella “buca” ed ora costretta a fare i conti con la retrocessione.

Partita vivace e molto accesa fin dai primi minuti con la Filottranese che parte bene, consapevole di avere solo la vittoria come risultato utile per mantenere la categoria. Ma al primo affondo è il Moie Vallesina a passare: al 18’ Kevin Trudo viene lanciato davanti a Palmieri e con la sua consueta freddezza infila la sfera in buca d’angolo. La partita riprende e il livello agonistico sale ulteriormente: al 25’ gli ospiti recriminano per un tocco di mano in area su una conclusione dalla distanza, ma l’arbitro fa proseguire. Non sorvola invece al 32’ sull’intervento da ultimo uomo di Baccarini, che stende Trudo partito in velocità ed estrae il cartellino rosso il quale obbliga la Filottranese a proseguire in inferiorità numerica.

Nella seconda frazione di gioco sono poche le occasioni, la partita si fa fisica e i giocatori risentono del caldo e dell’importanza della posta in palio. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Daniele Api, che viene bene imbeccato ma conclude alzando troppo la mira. La partita si chiude proprio allo scadere quando sempre Trudo supera il portiere in area, viene messo giù e l’arbitro assegna così la massima punizione ai rossoblu. Dal dischetto Arcangeli non perdona ed è 2-0, il Moie è salvo. Al triplice fischio grande festa sugli spalti è in campo, con molti ragazzi del settore giovanile che si sono riversati sul terreno di gioco a festeggiare quest’importantissimo risultato con giocatori, dirigenti e tifosi.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA - FILOTTRANESE 2-0 (1-0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Cerioni, Federici, Bentivoglio (30’ F. Balducci), Arcangeli, P. Balducci, Colombaretti, Costantini, Cercaci (68’ Togni), Api (85’ Rossetti), Borocci (92’ Martellucci), Trudo. All. Rossi

FILOTTRANESE: Palmieri, Baccarini, Carnevali, Marconi (60’ Colletta), Dignani (80’ Boccolini), Rossini, Romanski (90’ Nitrati), Corneli, Andreucci, Coppari (68’ Staffolani), A. Strappini. All. Giuliodori

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: D’Ovidio (PU), Amorello (PU)

RETI: 18’ Trudo, 90’ Arcangeli su rig.