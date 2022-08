Moie, ultimi ritocchi prima dell'esordio stagionale in Coppa

Si conclude col punteggio di 3-2 l’amichevole tra Moie e Castelbellino. Un test match che è servito al tecnico Rossi per ultimare il rodaggio della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Promozione. A risultare ancora una volta decisivo è stato Samuele Ruggeri, attaccante ventinovenne con esperienze significative nei tornei di Eccellenza e Promozione. Nell’ultima amichevole L’ex Matelica ha realizzato il gol dell’1-0 su invito di Rossetti, poi dopo il momentaneo 1-1 di Turchi ha restituito la cortesia a Rossetti con l’assist per il 2-1. Dopo il penalty trovato e realizzato da Api per il 3-1, arriva la rete del Castelbellino realizzata da Onuorah per il definitivo 3-2.

«Fin da subito, ho avuto un buonissimo impatto con l’ambiente Moie – spiega Ruggeri - e questo l’ho percepito già in occasione dei primi incontri con la società, il mister ed il d.s. Topa. Ho trovato un ambiente organizzato e con grande entusiasmo.. Con i compagni di squadra si sta creando un bel gruppo e ogni giorno ci diamo da fare per trovare la giusta intesa». Sulle aspettative per questa stagione, l’esterno offensivo vuole ragionare partita dopo partita, conla consapevolezza che continuare a crescere ed a migliorare in maniera costante potrebbe significare togliersi diverse soddisfazioni.

«In questa stagione vado ad affrontare un campionato per me nuovo – commenta - ma a livello di aspettative mi piace pensare partita per partita. Poi più avanti faremo i conti e vedremo dove saremo. Sarà un campionato molto equilibrato, dove i dettagli faranno la differenza. Ci sono alcune squadre che partono con i favori del pronostico come l’Urbania, che ho affrontato diverse volte in Eccellenza, ed il Montecchio che ha cambiato molto prendendo giocatori importanti, ma sicuramente non sarà facile per nessuno anche perché ci sono 5-6 squadre che sono lì pronte a dar fastidio per cercare di vincere il campionato».