Il Moie Vallesina non trema: tris al Cantiano

Il Moie Vallesina svolge diligentemente il compito assegnatogli, incamerando l’intera posta in palio nella sfida del “Pierucci” contro il Cantiano ultimo in classifica. Tre punti che confermano il buon momento della formazione di mister Rossi, che grazie alle nove lunghezze acquisite nell’ultimo mese guadagna ulteriormente terreno avvicinandosi alle posizioni che garantiscono la salvezza diretta, ora distanti appena quattro punti. Non basta la solita generosità ai pesaresi per evitare la sconfitta numero ventidue in un torneo il cui epilogo sembra ormai segnato, sebbene per tutto il primo tempo la squadra ospite sia riuscita ad imbrigliare il gioco dei rossoblu, concedendo poco e lasciando il punteggio inchiodato sullo 0-0 fino all’intervallo.

Il tema tattico del match è facilmente individuabile: i padroni di casa attaccano cercando di sbloccare subito il risultato, ma il Cantiano si difende con ordine e concede di fatto l’unica occasione da rete al 14’, quando un tiro dalla distanza viene disinnescato da un Giacometti puntuale. L’inerzia della sfida cambia all’inizio del secondo segmento di gara, quando per un fallo di mano commesso in area l’arbitro sanziona la massima punizione in favore del Moie, che Api trasforma per l’1-0 che stappa il match. Sterile la reazione della formazione pesarese, che a metà tempo è costretta nuovamente a capitolare. Api si mette in proprio e va giù in area, ancora penalty e ancora Api ad incaricarsi della trasformazione, per la rete del raddoppio. Sul confronto cala definitivamente il sipario alla mezz’ora, quando un preciso colpo di testa di Colombaretti che sigla il definitivo 3-0. Minuti finali con il Cantiano che cerca il gol della bandiera, senza però riuscire a ammorbidire il passivo.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – CANTIANO 3-0 (0-0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Cerioni (42’ Barigelli), Federici, Bentivoglio, Costantini, Balducci (55’ Serantoni), Colombaretti, Martellucci, Togni (85’ Giampaoletti), Api (77’ Di Caterino), Monaco (65’ Pandolfi), Anconetani. All. Rossi

CANTIANO: Giacometti, Morolli, Rossi (65’ Salsiccia), Latmet, Romitelli, Zanchetti, Sebastianelli, Soriani (85’ Guidoni), Caselli, Ciufoli, Duro (68’ Alunno). All. Romitelli

ARBITRO: Buttafoco (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Busilacchi (AN), Santucci (MC)

RETI: 46’ su rig. e 66’ su rig. Api, 75’ Colombaretti