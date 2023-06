Il Moie Vallesina batte due colpi: Cameruccio e Sassaroli

Primi movimenti di mercato in casa Moie Vallesina. La società ha cominciato il lavoro di restyling della rosa partendo dalle conferme nel reparto arretrato: continueranno infatti a vestire la maglia rossoblù il portiere Giovanni Anconetani, ed i difensori Pierpaolo Balducci, Valentino Canulli, Gianmarco Gregorini e Nicola Marini. La dirigenza ha inoltre reso noto di aver perfezionato l’ingaggio di Alessandro Cameruccio: esterno a tutta fascia, il roster si impreziosisce con l’innesto di un giocatore importante per il tridente offensivo del Moie. Nato e cresciuto nella Jesina Calcio, sarà una risorsa preziosa che accrescerà la qualità del reparto avanzato. «Approdo in una società seria con ambizione – sono le sue prime parole da neo-rossoblù – e con tanta voglia di migliorare anno dopo anno. A Jesi sono stati anni bellissimi, indimenticabili che porterò sempre con me, sono convinto di aver fatto la scelta giusta e non vedo l'ora di iniziare».

Quello di Cameruccio è la prima delle due new-entry. Il Moie potrà infatti contare anche sull’esterno classe 1996 Marco Sassaroli, nelle ultime stagioni protagonista dello Staffolo Calcio, dopo un lungo trascorso nella Jesina, formazione con la quale ha collezionato oltre 100 gettoni finendo nella rosa della prima squadra – all’epoca in serie D – ad appena 17 anni. «Sono super entusiasta di iniziare questa nuova avventura – le sue dichiarazioni – ed a Moie ritrovo dei giocatori con cui sono stato a Jesi; tutti hanno speso belle parole nei confronti della società e dell’ambiente. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni».