Moie-Filottranese, spareggio e possibile antipasto dei play-out

E’ un vero e proprio spareggio quello che attende Moie Vallesina e Filottranese, opposte al “Pierucci” nel match valevole per l’ultima di campionato in programma domani. Il calendario infatti ha fatto sì che in quest'ultimo turno si scontrassero due squadre in lotta per non retrocedere, con i padroni di casa già certi di dover passare per i play-out nella strada che porta alla permanenza nella categoria, e gli ospiti che invece possono ancora agganciare la tredicesima posizione, buona per tagliare senza ulteriori step il traguardo salvezza.



Filottranese che viene dall'ultimo pareggio per 1-1 contro i Portuali seconda forza del torneo: un pò di sfortuna, gol solo sfiorati ed i legni colpiti hanno privato i ragazzi di una vittoria che sarebbe stata importantissima oltre che meritata in vista dell'ultimo match. D'altro canto il Moie Vallesina viene da una sconfitta contro il Montecchio, quest'ultimo in piena lotta per raggiungere i play-off, e davanti al proprio pubblico i ragazzi di Matteo Rossi daranno l'anima per quest'ultimo impegno della stagione. Per i biancorossi sarà fondamentale non abbassare la concentrazione per tutto l'arco della gara, come ci conferma lo stesso mister.

«Abbiamo molto rammarico per la mancata vittoria della settimana scorsa contro i Portuali – spiega il tecnico della Filottranese, Marco Giuliodori – perché con un successo avremmo quasi sicuramente raggiunto il nostro obiettivo della salvezza, mentre adesso ci aspetta una partita infuocata vista la posta in palio, ma daremo il massimo per ottenere i tre punti. Non dobbiamo essere distratti da quello che succederà negli altri campi - conclude mister Giuliodori – ma dobbiamo pensare esclusivamente a noi, a portare a casa l'incontro. Abbiamo davanti una squadra abituata a lottare in queste situazioni ma, come già detto ai ragazzi, noi daremo il meglio sia sull'aspetto tecnico tattico che emozionale in questa che sarà una sfida difficilissima per entrambe le compagini».