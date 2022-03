Ancona, Colavitto: «Modena una furia nei primi minuti. Testa già al Gubbio»

Il 3-0 con cui la capolista Modena, proiettata a grandi passi verso la promozione diretta in Serie B (+5 sulla Reggiana inseguitrice), ha superato l’Ancona nel Monday Night di Lega Pro ha confermato le difficoltà dei dorici evidenziate contro le big del campionato. Due soli pareggi (Pescara e Reggiana al Del Conero) con chi precede in classifica nei dieci incontri disputati e, allo stato attuale, un sesto posto – in ottica playoff - che diventa la priorità in queste ultime quattro giornate di regular season:

«Dire che siamo partiti sconfitti è irriguardoso verso di me e verso il gruppo che alleno – ha esordito il tecnico biancorosso Gianluca Colavitto nella sala stampa del Braglia dopo la partita – Il Modena ha espresso grande qualità, da parte nostra ci sono state lacune nel non far accadere determinate cose. Ho visto un motore di categoria superiore, hanno iniziato la prima mezzora in maniera furiosa mettendoci sotto. La fase di non possesso l’abbiamo fatta con sette giocatori e, nonostante ciò, siamo stati messi in difficoltà».

Domenica, ore 14.30 al Del Conero (da verificare le condizioni dell’infortunato Moretti, uscito dopo sei minuti dalla sfida con i primi della classe), arriverà il Gubbio distante tre lunghezze dai dorici in classifica: «La mia testa è già al Gubbio, non aspettatevi una partita tanto diversa dal Modena. Il motore degli umbri è un motore decisamente importante per la categoria. Sono concentrato al massimo per finire nel miglior modo possibile questo campionato».