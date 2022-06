Memorial Aroldo Aranci, la vittoria alla squadra degli allenatori tra calcio e ricordi

ANCONA- Con la vittoria della formazione dell’Aiac Ancona è andata in archivio la sesta edizione del Memorial dedicato ad Aroldo Aranci, ex presidente dell’Assoallenatori e pompiere scomparso sette anni fa. Il triangolare giocato al Giuliani di Torrette grazie alla disponibilità della GLS Dorica e del suo presidente David Urbinati si è giocato sabato scorso. Gli allenatori guidati in panchina da Paolo Lusuardi e Nando Campobassi hanno vinto la sfida finale 3-2 grazie alla micidiale punizione di capitan Gianmarco Malavenda. In precedenza, si erano disputati altri due incontri: Giornalisti Ussi Marche - Vigili del Fuoco 1-0, Aiac An-Vigili del Fuoco 2-2.

Al termine degli incontri diretti dal signor Marco Ariola si è proceduto alla premiazione con la consegna del trofeo offerto da “FenImprese Ancona” e consegnato direttamente dalle mani della Presidentessa Silva Mana. Presenti figli Alessandro Aranci e Pierpaolo Aranci con le rispettive famiglie. Oltre a ricordare Aroldo è stata l’occasione per ricordare la figura di Andrea Giachi fratello di Daniele Giachi entrambi appartamenti alla formazione dei Vigili del Fuoco. Il prossimo anno il Memorial sarà dedicato ad entrambi.