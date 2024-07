Arriva l'ufficialità: Massimo Gadda è il nuovo allenatore dell'Ancona

Assume i canoni dell’ufficialità il matrimonio tra Massimo Gadda e la neonata Ssc Ancona. Un unione già “reclamizzata”, da tempo, ora però ratificata in un lunedì che segna l’apertura del ciclo che prevederà il mister milanese – già bandiera del club biancorosso – nelle vesti di guida tecnica e Vincenzo Guerini in quelle di presidente. Gadda avrà al suo fianco il suo staff di fiducia: il nuovo direttore generale sarà Francesco Ancarani mentre il ruolo di direttore sportivo sarà affidato a Pietro Tamai.

61 anni da compiere a settembre, oltre 250 presenze nella “Dorica” di cui è stato anche capitano, il nuovo allenatore dell’Ancona vanta nel suo curriculum una prolungata esperienza proprio nel campionato di Serie D, categoria che lo ha visto sulla panchina di Ravenna (dove ha anche conquistato una promozione), Baracca Lugo e Imolese. Ma in carriera ha vantato anche esperienze nell’allora Serie C2, disputata con Bellaria Igea Marina, Giacomense, Spal e Fano, oltre ad un torneo di Lega Pro alla guida del Forlì.

Gadda ha affidato anche al suo profilo Facebook alcune parole da neo mister. "Ad Ancona ho vissuto gli anni più belli della mia vita da calciatore. Li sono nati i miei due figli. Mi sono sentito sempre in debito per tutto quello che questa città mi ha regalato. So che é un momento difficile e so che sarà un compito difficile e non nego che un po' di timore lo sento, ma sono anche convinto di quello che faccio e di come lo faccio. Allenare l'Ancona per me è un sogno e se un sogno non ti spaventa vuol dire che non è un gran sogno. Ci provo ??? Forza Ancona"