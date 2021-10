Mascambruni è una sentenza: gioia Portuali al 90' contro il SassoGenga

Terzo centro in campionato per il centrocampista dei "Dockers", che dopo aver firmato le reti del pareggio contro Osimana e Fermignanese, realizza quella del successo contro la formazione di Bazzucchi

La gioia dei “Dockers” può esplodere, ancora, in quella che viene definita la “Zona Cesarini”, come già accaduto ad Osimo nel pareggio contro i padroni di casa all’esordio in Promozione. E oggi, come allora, la firma è quella di Luca Mascambruni, arrivato al terzo centro in quattro gare contando anche quella che ha regalato l’1-1 nella trasferta di Fermignano di sette giorni fa. Il successi dei dorici è stato sofferto, molto più di quello centrato nel debutto casalingo contro Cantiano, ed è stato acquisito superando anche le criticità legate alle assenze che hanno obbligato mister Ceccarelli, tra l’altro, a giocare la carta dell’under Piermattei come laterale sinistro di difesa dal 1’.

Dopo quaranta minuti di gioco nel primo tempo in cui gli ospiti riescono a contenere le iniziative doriche, con Ferrante a rappresentare un pericolo costante per le retroguardia del SassoGenga, il finale di frazione diventa scoppiettante. Al 42’ inserimento di capitan Savini sugli sviluppi di un calcio d'angolo ed è 1-0. Poco prima del riposo, la squadra di Bazzucchi ristabilisce la parità grazie ad una conclusione vincente dalla distanza di Marchi.

Ripresa che segue il copione del primo segmento di gara con la supremazia dei Portuali che non riescono però a bucare l’organizzato pacchetto arretrato ospite. E come nei primi 45’, nel finale di tempo il match si accende: al minuto 88 Turchi – appena gettato nella mischia per Petrini – viene espulso per un'entrata su Bozzi, e due giri di lancette più tardi Mascambruni - su assist di Pelosi - mette nel sacco il pallone che iscrive a bilancio per i “Dockers” tre punti pesantissimi.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA – SASSOFERRATO GENGA 2-1 (1-1 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Severini, Savini, Gasparini, Polidori (80’ Lucci), Pelosi, Remedi, Mascambruni, Marzioni (80’ Rinaldi), Ferrante (66’ Bozzi), Mossotti (58’ Lanari) All. Ceccarelli

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Piermattei, Chiocci, Guidobaldi, Bellucci, Bianconi, Galletti (60’ Bernardini), Chioccolini, Petrini (86’ Turchi), Marchi, Bejaoui (86’ Lippolis) All. Bazzucchi

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Principi (AN), Animento (San Benedetto del Tronto)

RETI: 42’ Savini, 47’ p.t. Marchi, 90’ Mascambruni