Marina ancora a "corto muso", 1-0 anche al Valdichienti

Il Marina ci prende gusto. Altro 1-0 dopo quello di una settimana nella giornata di apertura del torneo di Eccellenza, ma stavolta in trasferta sul campo del Valdichienti. Ed altri tre punti conquistati secondo la logica della “minima impresa e massima resa”, che significa quindi – nell’interpretazione suggerita dalla visione da un’altra angolazione - anche confermare lo zero nella casella dei gol subiti.

Il Valdichienti prova subito a mettere le cose in chiaro, scattando con grande rapidità dai blocchi di partenza e mettendo il pallone nel sacco già al 2’, ma la rete viene annullata per un fischio dell’arbitro appena precedente al tiro. Al 7’ ed al minuto 11 i padroni di casa si rifanno vivi dalle parti di Castelletti: Cuccù in diagonale fa terminare la sfera sul palo più distante e quattro minuti dopo doppia conclusione dei locali ma senza fortuna. Il Marina prende coraggio ed al 23′ Cammarino innesca Morosini il cui traversone non trova nessuno pronto in area a deviare. Cinque minuti più tardi è Costantini a scodellare in mezzo, ma a mancare è di nuovo la stoccata decisiva e Rossi para. Giusto il tempo di appuntare altre due tentativi fuori bersaglio (Morazzini da una parte e Palmieri dall’altra) e il Marina passa: al 40’ Costantini si beve un difensore in area e mette una bordata a fil di palo che non lascia scampo a Rossi.

Il Valdichienti accusa il colpo, al punto che sono ancora gli ospiti a mantenere l’iniziativa all’inizio della ripresa. Dopo l’intervallo, al 55’ Catalani galoppa sulla destra e crossa in mezzo per Costantini che viene trattenuto in area, ma l’arbitro fa cenno che si può proseguire. Lo spavento scuote il Valdichienti che al 58’ si avvicina al pareggio con l’inzuccata di Pennacchioni sugli sviluppi di un corner con il pallone che però sorvola la traversa. Ma è solo un fuoco di paglia: ordinaria amministrazione per il pacchetto arretrato ospite nel lavoro di contenimento del forcing dei locali, e Marina che chiude in avanti con la punizione calciata da Rossetti ben controllata da Rossi.

Il Tabellino:

VALDICHIENTI PONTE - MARINA CALCIO 0-1 (0-1 p.t.)

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Frinconi, Muzzi (88′ Marcelli), Tordini, Borgese, Comotto, Emiliozzi (69′ Barry), Trillini (85′ Ciccarelli), Pennacchioni (69’ Rapagnani), Cuccù, Palmieri. All. Marinelli

MARINA CALCIO: Castelletti, Morazzini, Cammarino, Rossetti (91′ Simone), Medici, Carloni, Ribichini, Pesaresi (75′ Gagliardi), Costantini (83′ Gabrielli), Paialunga (57′ Falasconi), Catalani (88’ Broccolo). All. Mariani

ARBITRO: Gorreja (AN)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Bianchi (PU)

RETE: 40′ Costantini