Portieri sotto i riflettori, il Marina applaude la visita della Buffon Academy

Un clinic specifico ed intensivo per apprendere al meglio la metodologia della “Buffon Academy”, la scuola per portieri creata e voluta dall’ex portiere della Nazionale campione del Mondo 2006 Gianluigi Buffon. Lunedì, nel centro sportivo delle Gabella di Montemarciano, portieri grandi e piccoli supervisionati dal preparatore dei portieri del Marina (Eccellenza) Emanuele Montini e dal tecnico Nico Mariani si sono cimentati in questa nuova esperienza uscendone entusiasti.

A dirigere i lavori era presente Fausto Ballarani, preparatore dei portieri del settore giovanile del Perugia, e con lui anche Paolo Bordoni, Francesco Franzese e Chirstian Ferrante. Nomi che, nel panorama dei tecnici, sono considerati tra i migliori su scala nazionale per quel che concerne l’apprendimento dei portieri.