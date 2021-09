Un Marina rimaneggiato riacciuffa la Forsempronese

Un Marina in versione largamente rimaneggiata – sono ben cinque i titolari a cui Mariani è costretto a rinunciare – ma spinta dall’entusiasmo della gioventù chiude in parità l’esordio ufficiale nella stagione 2021/2022. Gara equilibrata, quella tra i padroni di casa e una Forsempronese compatta e ben attrezzata in tutti i reparti: tanti i repentini rovesciamenti di fronte che hanno reso incerto il risultato fino al triplice fischio finale.

Partono meglio gli ospiti, che cominciano subito a far ‘scaldare’ Castelletti che al 4’ si fa trovare pronto su una scodellata in mezzo di Marongiu, al 9’ è puntuale sulla presa aerea che anticipa Zingaretti su centro di Conti ed al 23’ non si fa sorprendere su una punizione dal limite. E’ il preludio al gol che arriva dopo la mezz’ora su un’azione contestata dai locali: sandwich su Rossetti a centrocampo, l’arbitro lascia proseguire con la palla recapitata sul vertice dell’area a Pagliari, la cui gran botta di collo pieno sull’angolo lontano fredda l’incolpevole Castelletti.

Secondo tempo con il Marina determinato ad arpionare il pari, e Loberti che si mette particolarmente in mostra: al 50’ lancia Gabrielli che temporeggia troppo e si vede rimpallare la conclusione, al 58’ salta due difensori ma non trova adeguata assistenza sotto porta ed al 62’ si districa bene sullo stretto e viene messo giù nel cuore dell’area. L'arbitro non ha alcun dubbio e decreta la massima punzione che vede Rossetti trafiggere Marcantognini con un tiro forte e centrale. La Forsempronese prova a reagire con Palazzi sulla destra che innesca Zingaretti il cui tiro sorvola la traversa, il Marina tenta il colpo gobbo nel fibale al minuto 88 con Broccolo che ben lanciato da Paialunga si invola ma senza esito, ed il punteggio resterà così inchiodato sull’1-1 fino al triplice fischio finale.

IL TABELLINO:

MARINA CALCIO: Castelletti, Ribichini, Droghini (56’ Cammarino), Rossetti, Vinacri, Carloni, Pesaresi (72’ Lazzarini), Anconetani, Gabrielli (72’ Costantini), Catalani (56’ Paialunga), Loberti (77’ Broccolo). All. Mariani

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Marongiu, Rosetti (78’ Bucchi), Pandolfi, Camilloni, Rovinelli, Palazzi (89’ Di Vaio), Conti, Pagliari (55’ Ruggeri), Procacci (68’ Barattini), Zingaretti. All. Fucili

ARBITRO: Matteo Chiariotti di Macerata

ASSISTENTI: Emanuele Luigi Amorello di Pesaro; Simone Giacomucci di Pesaro

RETI: 33’ Pagliari (F), 62’ Rossetti (M)