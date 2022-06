Marina, Mariani ai saluti: Igor Giorgini nuovo tecnico

Nico Mariani ed il Marina ai saluti. Non è stato un lungo addio, consumatosi invece nel breve volgere di una chiacchierata serena ed all’insegna di quella profonda stima che ha caratterizzato le stagioni trascorse insieme. La conclusione, però, per certi versi inaspettata, obbligherà la società a modificare i programmi, avendo preso sostanza il divorzio tra il club e Nico Mariani, che per sei lunghi anni ha ricoperto il ruolo prima di tecnico del settore giovanile e successivamente di allenatore della prima squadra.

Altrettanto rapido è stato il...conclave, seguente alla decisione di Mariani, con una fumata bianca a salutare la nomina del nuovo tecnico. Sarà Igor Giorgini a sedere sulla panchina del Marina restata vacante, news accolta con favore da tifoseria ed appassionati. «Una felicità immensa – dice il neo tecnico - ne sono lusingato e gratificato. Questo mi rende molto tranquillo perché so di essere appoggiato da tutta la società. Uno stimolo a fare tanto per un campionato comunque difficilissimo, visto che si parla di una piccola realtà ma impegnata in una categoria che nasconde mille insidie. Dopo le dimissioni di Nico, francamente una piccola voglia mi era venuta, e siccome conosco l’ambiente Marina ci speravo perché so che si tende a premiare chi si comporta bene».

Giorgini ha già vestito in due occasioni la maglia biancazzurra (tornando la seconda volta dopo quattordici anni), ricoprendo successivamente anche il ruolo di allenatore in seconda. Si materializza così una vera e propria...promozione sul campo, a cui hanno fatto seguito i tanti attestati di stima arrivati. La nomina, con decorrenza immediata, vedrà il mister lavorare in sinergia con la dirigenza per operare i necessari ritocchi alla rosa.

«So che la società ha interpellato tutti i ragazzi comunicando la notizia – conclude Giorgini – e mi hanno detto delle reazioni positive che mi fanno estremamente piacere, e mi danno ulteriore entusiasmo per affrontare questa bellissima avventura. Per l'organico inizieremo a muoverci, per colmare i vuoti lasciati dalle pochissime partenze».