Marina, contro il Montefano col sorriso. Mariani: «Ora serve continuità»

Il successo sul campo del Servigliano ha interrotto un lungo digiuno di vittorie, ed ha contestualmente posto fine ad un periodo nel quale la classifica si è mossa a piccoli passi, permettendo di restare sia a distanza di sicurezza dalla zona più calda ma anche mantenendo a portata di tiro il gruppo che sgomita per un posto play-off. Il Marina, che nella prima parte del girone di andata ha accumulato una scorta di punti sufficiente a fronteggiare l’arrivo di un inverno rivelatosi complesso, vuole ora ritrovare continuità sotto l’aspetto dei risultati, per raggiungere quanto prima la quota salvezza che consentirà di mettersi in maniera definitiva al riparo dal ritorno delle formazioni che gravitano nella parte inferiore della graduatoria.

«Abbiamo affrontato un periodo problematico tra infortuni e Covid – spiega il tecnico Nico Mariani – che peraltro non si è ancora esaurito, nel corso del quale abbiano perso alcune partite e ne abbiamo pareggiate altre, sebbene in più di una circostanza il risultato finale non ci abbia premiato in relazione a quanto fatto vedere sotto il profilo del gioco. Ora affrontiamo il Montefano, partita che è a tutti gli effetti uno scontro salvezza, e lo facciamo con un sorriso che la vittoria contro il San Marco ci ha fatto tornare e con la voglia di ridare slancio al nostro campionato. Il torneo è cominciato con una bella serie di vittorie, che non vanno dimenticate e che ci hanno permesso di restare tranquilli nelle settimane successive quando i risultati stentavano ad arrivare, nonostante la squadra abbia sempre messo in pratica quello che settimanalmente prepariamo in allenamento. Ora serve ritrovare continuità nelle prossime sfide, da affrontare sempre con la consapevolezza delle nostre qualità e dei nostri mezzi che non deve venire meno, anche se a volte il campo fornisce un responso non in linea con quello che ci si aspetta».

Il Marina affronterà un Montefano che è a secco di successi da dicembre, ed attualmente invischiato nella zona play-out dopo la frenata delle ultime sette gare, in cui la formazione viola ha conquistato appena tre punti. «In questo momento è importante portare a casa qualsiasi punto disponibile – afferma il difensore del Montefano Lorenzo Pigini – ed ora il calendario ci propone l’incontro col Marina che è un campo difficile dove ci aspetterà sicuramente un’altra battaglia. Servirà la massima attenzione e concentrazione perché chi commetterà il primo errore verrà punito. Sarà indispensabile vincere i duelli, anche sulle seconde palle, per portare a casa punti».