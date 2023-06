Marina, capitan Maiorano resta. Definito anche il reparto portieri

Per il Marina è la stagione della...ripartenza. E’ stato abbandonato il palcoscenico dell’Eccellenza, dopo una retrocessione maturata in un torneo in cui sono state pagate a caro prezzo le sconfitte nella prima metà di regular season. La prima conferma, la più gradita, è quella di Marco Maiorano, il vero faro della formazione biancazzurra, che ha già collezionato ben 254 presenze con la casacca del Marina nelle dieci annate di militanza col club. Una stagione sfumata per via del Covid, un’altra a scartamento ridotto a causa di una fastidiosa pubalgia, fino ad arrivare al campionato scorso coronato con una rete sul campo del Gallo che ha riaperto la sfida con l’Atletico senza però modificare l’amaro epilogo. Avrà ancora la fascia di capitano, Maiorano, il cui nome figura ancora al primo posto nella graduatoria dei fedelissimi del Marina.

Ad essere confermati, in casa Marina, sono anche i due portieri. In ordine di età, il...primogenito è Matteo Mancini, vent’anni compiuti a gennaio: secondo anno a Marina, scuola Rimini Calcio, 12 presenze nella passata stagione dove si è alternato con Barzanti fino a quando una brutta distorsione alla caviglia lo ha fermato per un mese dando via libera al suo compagno e amico di reparto. Dotato di mezzi fisici notevoli (190 i centimetri di altezza), ha un importante senso della posizione e l'età sarà senza dubbio una preziosa alleata nel suo percorso di crescita appena cominciato. Come del resto giovane è anche l’altra pedina che andrà a comporre il reparto degli estremi difensori, ovvero Alex Coacci, che tra poco soffierà su diciannove candeline. E' il titolarissimo portiere della Juniores oramai da tre stagioni. Cresciuto nelle giovanili del Marina Calcio, potrà “esibirsi” con i pari età anche nella prossima stagione, oltre a fare l'alter ego di Mancini in prima squadra. Tra le sue caratteristiche, il saper compensare un’altezza non eccezionale (poco sotto il metro e ottanta) con una agilità fuori dalla norma, scatto felino e notevole reattività.