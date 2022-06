Doppietta Marina: arrivano Gregorini e Sbarbati

Alla lunga serie di conferme che hanno caratterizzato la scorsa settimana, il Marina Calcio fa seguire due importanti colpi in entrata, che sortiscono l’effetto di aumentare potenziale e qualità della formazione la quale, con il neo mister Giorgini alla guida, si presenterà al via del prossimo campionato di Eccellenza. Si comincia con un gradito ritorno, ovvero quello di Tommaso Gregorini, centrocampista classe 1996 prelevato dalla Biagio Nazzaro, Trequartista ambidestro, ma spendibile anche come esterno, in maglia biancoazzurra si era rivelato uno dei migliori interpreti del ruolo nella categoria, timbrando ben quindici reti in due stagioni prima del suo trasferimento a Chiaravalle. Con il suo innesto il Marina punta a fare un importante salto di qualità nella zona nevralgica del campo, assicurandosi anche maggiore pericolosità sui calci piazzati, una delle specialità di casa Gregorini.

A garantire invece efficacia nel reparto avanzato sarà Lorenzo Sbarbati, trentunenne attaccante di rientro nelle Marche dopo le maglie di Chieri e Lavagnese indossate nella scorsa stagione. La punta dorica si è messa particolarmente in luce proprio nel torneo di Eccellenza: 29 reti tra Biagio e Castelfidardo, in due campionati, addirittura 35 nel biennio di Montegiorgio prima del “salto” in Serie D. Sbarbati arriva a Marina portando fisicità in area, tecnica e fiuto del gol, e soprattutto tanta voglia di riscatto: un infortunio ai legamenti ha concluso anzitempo – a fine dicembre 2021 - la sua avventura ligure, e c’è sicuramente l’intenzione di rilanciarsi recuperando le partite ed i gol perduti.

A margine delle due “new entry”, c’è da registrare anche la conferma di un altro baby del settore giovanile del Marina, come Sacha Frulla. Diciottenne da poco, già in rosa lo scorso torneo, è un centrale all’occorrenza impiegato da esterno, con fisico e tecnica tali da meritare già nel passato torneo di Eccellenza non solo la convocazione, ma anche minutaggio in campo.