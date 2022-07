Marina Calcio, perfezionato dalla Vigor il ritorno del "Naccia"

Il Marina non solleva il pedale dal gas del calciomercato, e continua senza soluzione di continuità a lavorare sodo per completare quanto prima la rosa a disposizione del neo tecnico Giorgini. Prima le numerose conferme, a cui hanno fatto seguito i colpi Gregorini e Sbarbati. Per conferire al roster ulteriore qualità, la dirigenza biancoazzurra ha guadato ancora una volta nelle...vicinanze, assicurandosi le prestazioni di Enrico Nacciarriti, reduce da una esaltante stagione con la maglia della Vigor Senigallia.

Per Nacciarriti si tratta di un gradito ritorno, considerando l’eccellente stagione vissuta con la maglia biancazzurra in occasione del campionato di Eccellenza 2018/2019, concluso con 29 presenze all’attivo e ben sei reti realizzate. L’innesto del venticinquenne centrocampista conferisce quantità e qualità in ugual misura nel reparto: dinamismo e forza fisica lo portano ad essere efficace nella zona nevralgica del campo, e le doti tecniche lo rendono pericoloso quando si trova ad agire tra le linee.

Nacciarriti, con un record personale di otto gol in una stagione timbrate nel torneo 2017/2018 con la casacca dell’Olimpia Marzocca, si è particolarmente distinto anche nel torneo di Eccellenza vinto con la maglia della Vigor Senigallia. Cinque le reti in stagione in ventinove apparizioni, tre al “Bianchelli” (contro Sangiustese, Atletico Azzurra Colli e Atletico Gallo) e due in trasferta (San Marco Servigliano e ancora Sangiustese).