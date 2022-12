Marina, tre squilli di mercato: ecco Candolfi, Brugiapaglia e Testoni

Con il girone d’andata ormai agli sgoccioli e la finestra di mercato invernale aperta, il Marina provvede a puntellare l’organico a disposizione del tecnico Gianluca Fenucci. Nell’arco dell’ultima settimana la dirigenza ha così perfezionato l’ingaggio di tre nuove pedine, pronte a dare il loro contributo per cercare di migliorare una classifica decisamente deficitaria. Il primo, già visto all’opera nell’ultima trasferta di Porto S.Elpidio per uno spezzone di gara, è Davide Candolfi, classe 1998 e nome già conosciuto a queste latitudini per aver collezionato 27 presenze alla Biagio Nazzaro nel torneo di Eccellenza 2015/2016, a cui faranno seguito quattro stagioni in serie D tra Matelica, San Marino, Recanati e Castelfidardo. Le ultime esperienza sono targate Vigor Senigallia e Moie Vallesina, quindi l’approdo all’Osimo Stazione, club da cui proviene.

Dal sodalizio biancoverde provengono anche le new entry delle ultime ore. Il sodalizio biancoazzurro ha infatti comunicato di aver perfezionato gli ingaggi di Claudio Brugiapaglia e Lorenzo Testoni. Il primo, ventinove anni compiuti lo scorso agosto, ha esordito in serie D a 17 anni con la Recanatese, casacca che ha indossato altri cinque campionati da titolare collezionando complessivamente 135 presenze. Poi arrivano gli anni dell’Eccellenza, giocata a Loreto, e della Promozione, nuovamente con la maglia della società mariana ma anche di Maceratese e, appunto, Osimo Stazione. Ora lo sbarco a Marina, voluto dal tecnico per aumentare grinta ed esperienza nel reparto arretrato. Il fronte avanzato si arricchisce invece con l’arrivo di Lorenzo Testoni, che all’inizio dell’anno agonistico 2022/2023 ha soffiato su venti candeline ed andrà pertanto ad infoltire la schiera degli Under. Mister Fenucci lo ha allenato fino a novembre in qualità di timoniere dei “ferrai”, e vuole puntare sulla sua freschezza e sulle sue doti tecniche per conferire maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva biancazzurra.