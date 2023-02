Marina, il cerchio si chiude: in panchina torna Giorgini

Un altro dietro-front, alla ricerca di un...“avanti marsc” che deve obbligatoriamente trovare subito applicazione, visto che di quanto passo il campionato del Marina potrebbe concludersi prima dell’ultima giornata, con una retrocessione rapida sancita dalla matematica. La dirigenza, nel frattempo, ha chiuso un cerchio che si era aperto ad inizio stagione, con la nomina di Igor Giorgini come allenatore della prima squadra. Il divorzio si era consumato dopo il primo mese e mezzo di campionato, in cui la squadra biancazzurra aveva messa in cassaforte un solo punto – frutto del pareggio contro all’Aghetoni contro il Fabriano Cerreto – e collezionato cinque sconfitte. Ancora più breve l’avventura di Roberto Barattini, chiamato ad assumere la guida tecnica: due pareggi contro Castelfidardo ed Urbino, a cui vanno sommate le sconfitte incassate contro Jesina e Chiesanuova. Bilancio insufficiente e nuovo ribaltone, con il gruppo affidato ad un timoniere esperto come Gianluca Fenucci, a meno di dieci giorni di distanza dalla conclusione della sua esperienza sulla panchina dell’Osimo Stazione di Promozione.

Si arriva intanto al giro di boa, con alcuni rincalzi portati in dote dalla finestra di mercato invernale. Ma la situazione resta critica, con il solo Atletico Porto S.Elpidio ad avere un “record” peggiore del Marina. Che sotto la gestione Fenucci mette in fila altri tre pareggi e sei sconfitte, con la casella delle vittorie che resta ancora ferma a zero ed un bilancio di appena un punto – dei sei finora racimolati – in nove sfide disputate tra le mura amiche. Con undici partite restate, ed il divario dal terzultimo posto che ammonta a tredici lunghezze, altro cambio: torna Igor Giorgini, a cui verrà affidata quella che assume le sembianze di “mission impossibile”. Primo impegno del suo...secondo debutto, a Colli del Tronto contro un Azzurra che il mister del Marina all’andata aveva fatto soffrire (gli ospiti si imposero 2-1), e che adesso ritrova sul secondo gradino del podio, a tre lunghezze dalla capolista Atletico Ascoli.