Castelletti e Marani si esaltano, Marina e Azzurra Colli a secco di reti

Termina a reti inviolate la sfida tra Marina e Azzurra Colli, coi portieri a cui va assegnato – ex aequo – il premio di Mvp . Match disputato in condizioni particolari, con i padroni di casa intenzionati a terminare il digiuno di successi che – complice lo stop per Covid – si sta protraendo da due mesi e mezzo (ultima affermazione il 3-1 di Porto Sant’Elpidio) e gli ospiti rimaneggiati ma desiderosi di dare continuità all’ultimo blitz esterno confezionato sul campo dell’Urbino nel penultimo match del 2021.

Si comincia subito con il Marina pericoloso: al 10’ Pesaresi imbeccato da Loberti si vede murare la conclusione. I padroni di casa allentano progressivamente l’intensità del forcing permettendo così al Colli di uscire alla distanza: al 33’ Castelletti inizia il suo show respingendo con i piedi una conclusione di Gagliardi arrivato a tu per tu con l’estremo difensore locale, poi al 37’ concede il bis con una più semplice opposizione al tiro debole di Giorgio. La prima frazione si chiude con la replica del Marina affidata a Costantini, che al 39’ opta per una parabola a rientrare che non sorprende Marani.

Dopo l’intervallo, ospiti subito arrembanti con Rozzi che si mette in proprio e cerca fortuna dalla distanza, ma la palla – seppur di poco – è fuori bersaglio. Al 56’ risponde il Marina con Canulli, scarico per Pesaresi ma la difesa ospite respinge. Poi è ancora Castelletti a guadagnarsi il proscenio negando il gol due volte a Fazzini: prima al 63’ e poi al 74’ levando dall’incrocio dei pali un pallone scagliato dal limite con grande potenza. Nell’ultima porzione di gara gli applausi sono invece tutti per Marani: al minuto 81’ prima sbarra la strada a Gagliardi (imbeccato dopo una combinazione Gabrielli-Costantini) e poi sulla respinta intercetta il tap-in di Costantini. Poi, al 90’, altra doppia parata, la seconda assolutamente miracolosa su Pesaresi con il pallone messo in corner con una prodezza. Gli ultimi giri di lancette regalano i due tentativi di Cancrini prima e Filiaggi poi con Castelletti che para a terra, ed il triplice fischio finale a mettere il sigillo su uno 0-0 giusto.

Il Tabellino:

MARINA – ATLETICO AZZURRA COLLI 0-0

MARINA: Castelletti, Medici (14′ Paialunga, 63′ Gabrielli), Maiorano, Canulli, Vinacri, Simone (55′ Carloni), Catalani, Pesaresi, Loberti (55′ Barchiesi), Costantini, G. Gagliardi. All. Mariani

AZZURRA COLLI: Marani, Nervini, Vallorani, Sosi (72′ Spadoni), Filipponi, Rozzi, Fazzini, Giorgio, Ingredda (66′ Filiaggi), S. Gagliardi (72′ Iachini), Del Marro (66′ Cancrini). All. Amadio

ARBITRO: Palomba (Torre del Greco)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), D’Ovidio (PU)