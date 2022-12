Harakiri-Marina, l'Atletico Gallo rimonta in dieci e si prende i tre punti

Il Marina vede svanire nei minuti finali la prima affermazione stagionale in campionato. Se da una parte la fortuna non sta di certo fornendo un grande apporto alla formazione biancazzurra, dall’altro grida vendetta il vantaggio non adeguatamente sfruttato dalla formazione di mister Fenucci contro l’Atletico Gallo. Passato a condurre nella prima frazione di gioco e raggiunto poco prima del duplice fischio, il Marina riesce dopo una pressione costante nella ripresa a trovare il gol del 2-1, vanificato dalle due prodezze di Torelli e Peroni che rovesciano in maniera rocambolesca una partita apparsa segnata dopo l’espulsione di Giunti, che aveva lasciato i pesaresi in inferiorità numerica.

Oggi la squadra di Fenucci sembrava aver imboccato la retta via, scesa in campo con una determinazione che sembrava sopita: bel primo tempo con un palo clamoroso al 30’ quando Cucinella, il migliore dei suoi, crossa teso rasoterra ed un difensore devia la sfera spedendola sul palo della porta difesa da Andreani. Poi la travolgente azione Pierandrei-Nacciarriti con quest’ultimo che fa secco l’estremo difensore ospite con una diagonale imparabile. Il pareggio prende forma subito dopo, su un punizione dal limite contestata dai padroni di casa, da cui scaturiscono due corner: sul secondo il Gallo raggiunge l’1-1 con una parabola di Peroni che inganna Barzanti e fila direttamente in porta.

Un secondo tempo di spessore dal punto di vista dell’atteggiamento mostrato in campo e della spinta costante alla ricerca del gol non è bastato al Marina per far sua la partita. Dopo il rigore trasformato da Sbarbati, arrivano in sequenza le due marcature che rispediscono il Marina nel tunnel. Prima Torelli, giusto dalle retrovie, spara un missile dal limite che brucia le mani di Barzanti, poi il beffardo pallonetto di Peroni che fa terminare la sfera alle spalle del portiere biancazzurro. Un epilogo amaro, che al di là della sconfitta si configura come vera mazzata per il morale di una formazione sempre incagliata in zona retrocessione, e che vede le squadre che la precedono allungare pericolosamente il passo.

Il Tabellino:

MARINA-ATLETICO GALLO 2-3 (1-1 p.t.)

MARINA CALCIO: Barzanti, Cucinella (73’ Piermattei), Maiorano, Medici, Giovagnoli, Gagliardi (59’ Brugiapaglia), Nacciarriti (68’ Candolfi), Catalani (59’ Omenetti), Pierandrei, Gregorini, Sbarbati. All. Fenucci

ATLETICO GALLO: Andreani, Fr. Fabbri, Notariale, Giunti, Nobili, Di Gennaro, Torelli, Fi. Fabbri (84’ Signorotti), Barattini, Gaudenzi, Peroni. All. Mariotti

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Tidei (FM), Illuminati (MC)

RETI: 35’ Nacciarriti, 47’ Peroni, 80’ Sbarbati, 86’ Torelli, 89’ Peroni