Marina ed Atletico Gallo, nel finale prende forma un 1-1 giusto

Primo pari in stagione per il Marina, che lascia dopo nove otto giornate la prima posizione della classifica. Quarto segno X consecutivo invece per l’Atletico Gallo, che al pari di Jesina e Vigor Senigallia mantiene ancora l’imbattibilità stagionale in trasferta.

La gara conferma le aspettative ed entra nel vivo dopo una prima fase di studio: al 13′ Maiorano cannoneggia e la palla finisce sul corpo di un giocatore all’interno dell’area, ma non è penalty, solo corner. Quattro minuti dopo Costantini ci prova direttamente su calcio piazzato, ma Cappuccini c’è. Alla mezz’ora doppio tentativo di Focarini, che prima viene “murato” da Simone e poi vede Mancini neutralizzare con sicurezza la sua conclusione. Risposta del Marina affidata alla ditta Gagliardi-Lazzarini: due tentativi del secondo – su imbeccata del primo – al 34’ ed al 36’ non hanno troppa fortuna e le squadre vanno così al riposo con il punteggio inchiodato sullo 0-0.

Secondo tempo con il Marina più aggressivo ed il Gallo che comunque va vicino al gol del vantaggio al 50’: sul calcio da fermo di Belkaid, Muratori sfiora soltanto ma non devia davanti a Mancini.

Poi è il turno del Marina: al 60’ Costantini da posizione favorevole non inquadra lo specchio della porta ed al 65’ Pesaresi dal limite alza troppo la mira. Si arriva così al 73’: gran tiro di Ribichini, Cappuccini smanaccia ma non trattiene e Gabrielli entrato da due minuti è nella posizione giusta per realizzare la sua prima rete ufficiale della stagione. Nei successivi dieci minuti i padroni di casa provano a cavalcare l’onda del vantaggio piazzando il colpo del k.o. che però non arriva. Si materializza invece, al minuto 84, l’autorete che rimette in equilibrio la sfida: su un rasoterra in area di Rizzato, Vinacri devia nella propria porta eludendo l’intervento di Mancini spiazzato dalla traiettoria, con il pallone nel sacco per l’1-1 che non cambierà fino al termine dell’incontro.

Il Tabellino:

MARINA – ATLETICO GALLO 1-1 (0-0 p.t.)

MARINA: Mancini, Morazzini, Maiorano, Canulli (55′ Ribichini), Vinacri, Simone (70′ Carloni), Gagliardi, Pesaresi, Costantini, Paialunga (62′ Loberti), Lazzarini (70′ Gabrielli). All. Mariani

ATLETICO GALLO: Cappuccini, Giunti, Pontelini (84′ Notariale), Dominici, Nobili, Magnanelli (81′ Ridolfi), Rizzato, Belkaid, Bartolini, Muratori (72′ Lazzari), Focarini (65′ Sanchini). All. Mariotti

ARBITRO: Salvatori (MC)

ASSISTENTI: Gasparri (PU), D’Ovidio (PU)

RETI: 73′ Gabrielli, 84′ aut. Vinacri