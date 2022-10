Marina, un tempo non basta: il Colli nella ripresa firma il ribaltone

Seconda vittoria esterna dell’Atletico Azzurra Colli che espugna con pieno merita il campo di un Marina che incappa nella terza sconfitta consecutiva casalinga, e vede distanziarsi ulteriormente la zona tranquillità della graduatoria. Buono il primo tempo della squadra di mister Giorgini, che chiude in vantaggio un primo tempo in cui si fa preferire sotto il profilo del gioco, per poi progressivamente calare nella ripresa prestando il fianco alla rimonta del Colli, che in poco meno di un quarto d’ora trova le due reti utili per intascare l’intera posta in palio.



Pronti via ed il Marina passa: è Lazzarini a finalizzare un’azione arrivata dalla destra, con Pierandrei lesto a prolungare a centro area dove Lazzarini con una repentina giravolta su se stesso si libera per una bordata secca, intercettata dall’ex di turno Castelletti che però non riesce a trattenere e ad evitare che il pallone si insacchi in rete. L’Atletico non ci sta e inizia a macinare gioco, sprecando alcune palle gol importanti con Cancrini prima, che si libera bene sulla sinistra ma calcia troppo lateralmente, e poi con Ciabuschi che, in dubbio fino all’ultimo per un problema fisico, trova un piattone che sfiora il palo.

Determinanti, nella ripresa, le sostituzioni operate da mister Stallone che inserisce Alfonsi e Del Marro, ma sin dai primi minuti il cambio di copione è evidente con i rossoazzurri che prendono in mano le rdini dell’incontro e creano occasioni a ripetizione: prima con Cancrini che in apertura trova la pronta risposta di Mancini, poi con il neoentrato Del Marro, che calcia sull’esterno della rete, e quindi con Sosi (di testa) e Gesuè fermati dai legni della porta difesa da Mancini. Il gol è nell’aria, è arriva al 63’ a seguito di una giocata perfetta di Vallorani, il quale con un cross al contagiri pesca Del Marro che di testa realizza l’1-1. Poco dopo il Colli reclama un penalty ma è solo il preludio alla rete, che prende forma grazie a un assist di Cancrini per Ciabuschi, il quale scappa via a tutta la retroguardia ed a tu per tu con l’estremo difensore locale lo infila con un preciso sinistro. Il Marina è alle corde e il Colli insiste, ma l’ultimo brivido arriva con la traversa colpita da Gregorini al minuto 82, su cui si infrangono le speranze dei padroni di casa di evitare il quarto passo falso in campionato.

Il Tabellino:

MARINA-ATLETICO AZZURRA COLLI 1-2 (1-0 p.t.)

MARINA CALCIO: Mancini, Pedini, Droghini (70’ Medici), Rossetti, Carloni, Vinacri, Gagliardi, Gregorini, Pierandrei (81’ Piermattei), Nacciarriti, Lazzarini (73’ Sbarbati). All. Giorgini

ATLETICO AZZURRA COLLI: Castelletti, Paniconi, Vallorani, Sosi, Filipponi (86’ Aliffi), Cancrini (81’Acciarri), Petrucci, Fazzini (46’ Alfonsi), Ciabuschi, Gesuè (83’ Alighieri), Panichi (46’ Del Marro). All. Stallone

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Aureli (San Benedetto del Tronto)

RETI: 4’ Lazzarini, 64’ Del Marro, 77’ Ciabuschi