Ancona, in tribuna ad Olbia anche l’ex Maini: Il biancorosso sempre nel mio cuore

Ad assistere all’1-2 con cui l’Ancona ha sbancato il Nespoli di Olbia c’era anche un tifoso d’eccezione. Si tratta dell’ex centrocampista biancorosso Jimmy Maini, oggi allenatore della Primavera sarda, che ha rimembrato i tempi vissuti all’ombra del Conero con la cavalcata trionfale nella stagione 2002-2003 che si concluse con la seconda, storica, promozione in Serie A dei dorici:

«Quell’annata la porta dentro me e la considero tra le più belle ed emozionanti avute nel corso della mia carriera. Fu tutto bellissimo, l’alchimia che si creò con la gente e la tifosi ci diede la spinta per una cavalcata storica di cui il compianto mister Gigi Simoni fu un abile stratega, plasmando un gruppo pieno di bravi giocatori. Peccato per come andò l’anno seguente in Serie A ma resterà un cammino trionfale quello del 2002-2003, in un campionato cadetto pieno di grandi squadre. Ancona mi ha dato tanto e spero di aver dato tanto anche io, ripensare ad alcuni gol realizzati mi mette ancora i brividi».