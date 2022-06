Osimana, a Macerata per il titolo regionale di Promozione

Squadra in casa

Squadra in casa Maceratese

Maceratese ed Osimana in campo nella sfida che mette in palio il titolo di Promozione, match che accende i riflettori su due delle formazioni più rappresentative dell’intera regione ed accomunate dalla vittoria nei rispettivi gironi, che ha decretato la promozione in Eccellenza. Si giocherà domenica all’Helvia Recina di Macerata, con inizio alle 18.

Diverso il cammino che ha portato le due squadre all’incontro che incoronerà la regina della categoria. L’Osimana si è resa protagonista di un autentico monologo, culminato con la vittoria nel derby di Passatempo che ha regalato già il 21 maggio la matematica certezza della promozione. A fine stagione sono stati addirittura sedici i punteggi di vantaggio accumulati dalla seconda in classifica, a testimonianza di una superiorità che si è palesata già con la fuga nella prima metà di regular season.

Decisamente più adrenalinica l’affermazione della Maceratese nel Girone B. Un torneo passato ad inseguire la battistrada Chiesanuova, crollata nell’ultima trasferta stagionale in quel di Trodica, sconfitta che ha permesso alla "Rata" di coronare la rimonta con il sorpasso grazie al 5-1 casalingo contro la Palmense. I festeggiamenti sono poi scattati in occasione dell’ultima di campionato, che ha visto i biancorossi battere in trasferta 3-1 il Monturano e chiudere al primo posto con una lunghezza di vantaggio.

Nel frattempo, iniziano le grandi manovre in previsione del prossimo anno. La società giallorossa ha infatti comunicato che anche nella stagione 2022/2023 sarà Luca Patrizi ad indossare la fascia di capitano. Dopo il tecnico Roberto Mobili, arriva così la riconferma dell’esperto difensore che costituirà uno di pilastri su cui edificare la formazione che parteciperà al torneo di Eccellenza.