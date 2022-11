Trudo entra e segna: la Jesina, sotto il diluvio, pareggia a Macerata

Alla fine, sotto una pioggia battente, finisce con un 1-1 che accontenta tutti. La Maceratese ottiene un punto prezioso - nel match di esordio davanti al pubblico di casa di mister Amadio – contro una delle squadre più attrezzate del torneo, mentre la Jesina esce indenne dall’Helvia Recina (cosa tutt’altro che scontata, considerate un paio di occasioni sciupate dai padroni di casa per raddoppiare) ed allunga ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi. Il campo molto allentato non aiuta a manovrare con efficacia: la squadra di Strappini prova a prendere in mano le redini della sfida, ma la verità è che per metà tempo praticamente non si registra una conclusione degna di nota. Il primo brivido è al 24’ quando Minerva non è impeccabile nell’opporsi ad una conclusione da fuori di Mancini, ma la retroguardia riesce a sbrogliare la matassa. Poco altro da segnalare fino al duplice fischio, che arriva dopo un tentativo di Loviso che manda il pallone sopra la traversa della porta leoncella.

Ad inizio ripresa è la Maceratese a partire col piede giusto: prima un tiro di Bugaro sul quale Minerva si rifugia in angolo, poi – sul seguente tiro dalla bandierina – arriva la rete siglata da Mancini che sblocca il punteggio. I padroni di casa affondano il piede sul gas, ed al 64’ sfiorano il raddoppio con Cirulli, che su imbeccata di Bugaro trova un attento Minerva sulla sua strada e poco dopo con Bugaro sul quale l’estremo difensore jesino fa buona guardia. Poco prima di metà ripresa, si riaccende la formazione di Strappini. Che fa le prove generali di 1-1 col colpo di testa di Iori fuori bersaglio, per poi acciuffare il pari grazie al solito Trudo, che capitalizza la torre di Iori sul calcio piazzato di Garofoli e con una conclusione sul palo più distante mette ancora il suo nome sul tabellino marcatori. Nell’ultimo quarto d’ora la Jesina sfiora il colpaccio, grazie ad un piazzato di Campana che complice la deviazione decisiva di Marino rischia di beffare Marani, ma l’1-1 non cambierà più fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

MACERATESE – JESINA 1-1 (0-0 p.t.)

MACERATESE: Marani, Paoli, Marino, Strano, Mancini (63’ Rivamar), Tortelli, Loviso, Massei, Bugaro, Papa, Cirulli. All. Amadio

JESINA: Minerva, Grillo, Orlietti, Capomaggio, Martedì, Cameruccio, Garofoli (73’ Dolmetta), Campana, Jachetta (56’ Trudo), Iori, Ciavarella (73’ Giovannini). All. Strappini

ARBITRO: Meta (VC)

ASSISTENTI: Poentini (PU), Principi (AN)

RETI: 51’ Mancini, 68’ Trudo