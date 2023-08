Luciano Spalletti nuovo commissario tecnico: l'ex Ancona allenerà la Nazionale

I “si sapeva” ed i “era ovvio” sono stati immediati, al momento del lancio di agenzia. Ed in fondo, Luciano Spalletti campione d’Italia in carica con quel Napoli che ha lasciato al termine della scorsa stagione, era sembrato subito in pole position per ricoprire il ruolo di c.t. della nazionale italiana lasciato libero da Roberto Mancini, che rassegnato le dimissioni qualche giorno fa. E questo al di là dei nomi dei suoi possibili “competitor” circolati nei giorni scorsi, apparsi però staccatissimi nella volata per la prestigiosa – e scomoda – panchina azzurra. L’accordo, che la Federazione Italiana Gioco Calcio ha trovato col tecnico toscano ed ha reso noto mediante nota stampa, sarà valido a partire dal 1° settembre del 2023: per Spalletti subito l’incombenza della doppia sfida ravvicinata valevole per le qualificazioni agli Europei, con Macedonia del Nord e Ucraina, in programma la prima metà del prossimo mese.

Dopo aver vinto il suo primo scudetto, ed aver fatto suo il record di allenatore con più partite vinte nella storia della Serie A, per “Lucio” arriva una delle sfide professionali più importanti, se non la più importante, di tutta la sua carriera. Che ha contemplato anche un passaggio, felice, in riva all’Adriatico, nelle vesti di nocchiere dell’Ancona. Rimessosi in gioco nel campionato cadetto, dopo trascorsi su panchine di Serie A, lo Spalletti in versione biancorossa – giunto nelle Marche a dicembre del 2001 – risollevò le sorti della compagine dorica piombata in un buco nero con otto sconfitte in nove gare, nel corso della gestione Brini. Il mister toscano riuscì ad issarla fino all’ottavo posto finale, grazie ad una serie di risultati positivi tra cui il doppio successo al “Ferraris” contro Genoa e Sampdoria. E proprio dal capoluogo marchigiano, nella circostanza più che mai autentico “talismano”, cominciò la scalata dell’allenatore di Certaldo ai vertici del calcio continentale. E dopo gli scudetti vinti in Russia ed in Italia, ecco la panchina della Nazionale, a coronamento di un 2023 da incorniciare. A cui avrebbe dovuto fare seguito un anno sabbatico, ma che invece regalerà il coronamento di un sogno.