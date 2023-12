Verso Lucchese-Ancona, Colavitto: «Che sia un Natale sereno per tutti i nostri tifosi»

Il Natale è alle porte, e con le feste anche la pausa che traghetterà il campionato verso il girone di ritorno, che scatterà a gennaio 2024. E prima di un buon inizio, sarebbe necessaria anche una buona fine per l’Ancona che a Lucca cerca punti ed un successo per porre fine all’astinenza da successi lontano dal “Del Conero”. Mister Colavitto lo sa, ed è per questo che ha chiesto alla squadra uno sforzo extra per mettere il punto esclamativo nell’ultimo impegno del 2023. «Alla squadra chiederò di mettercela tutta – conferma – per trascorrere sia noi che i tifosi anconetani un Natale sereno dal punto di vista calcistico».

L’Ancona si presenta all’appuntamento del “Porta Elisa” dopo l’1-1 interno contro il Pescara, e con una formazione che, viste le squalifiche, il “Comandante” è chiamato a rivedere e correggere. «Ho ricevuto risposte importanti dal punto di vista caratteriale – spiega il mister riferendosi alla gara pareggiata contro gli abruzzesi – in quanto venivamo da una sconfitta brutta sotto tutti i punti di vista ed abbiamo reagito contro la squadra più in forma del girone B. Il Pescara, infatti, prima di farci visita, aveva collezionato tre vittorie siglando undici reti subendone solamente una. Viste le assenze devo mettere nelle condizioni migliori i ragazzi – prosegue – ed in quest’ottica, può darsi che domani possa cambiare qualcosa a livello di disposizione in campo. Ma alla fine deve esserci l’atteggiamento giusto da parte di tutta la rosa a disposizione».

Di fronte all’Ancona, ci sarà una Lucchese che si contraddistingue per un impianto solido, a partire dalla difesa. «Sì, è vero – ha proseguito Colavitto – dietro hanno giocatori come Tiritiello, Sabbione e Benassai. Tuttavia, l’Ancona, scenderà in campo con i tre attaccanti per cercare di fare la sua partita. Noi daremo il massimo, se poi il terreno di gioco decreterà il pareggio lo accetteremo. Non accetterò, invece, sconfitte come quelle di Vercelli dove ci sono stati momenti di passività mentale che ci ha portato a rilassarci. Pure sotto questo punto di vista dobbiamo essere sempre al cento per cento».