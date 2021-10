Il Loreto non ingrana, il Villa San Martino parte a razzo ed intasca i tre punti

Il Villa S.Martino fa sua l’intera posta contro un Loreto ancora a secco di vittorie, e confinato al penultimo posto in graduatoria davanti solo al fanalino di coda Cantiano fermo a zero punti. Inizio da incubo per i lauretani: al 10’ Angelini lancia Di Carlo in contropiede che sigla il vantaggio ospite, tra il 13’ ed 14’ prima Balleroni, poi Di Carlo impegnano Albanesi. Al 18’ arriva il raddoppio ospite: Di Carlo è atterrato in area e l’arbitro decreta il rigore, trasformato da Angelini anche se Albanesi intuisce. Sotto di due reti si sveglia il Loreto e prende in mano la gara: a metà tempo prima Bigoni poi Garcia non centrano lo specchio della porta, nel finale di tempo Russo sfiora la terza rete per il Villa San Martino colpendo la traversa sugli sviluppi di una punizione dai venticinque metri.

Nella ripresa il Loreto accorcia le distanze al 49’ con Alessandrini, su cross di Petrini. Ora i giocatori di mister Moriconi ci credono e continuano ad attaccare alla ricerca del pari, ma la cronica sterilità offensiva lauretana permette all’estremo difensore ospite Cocco di sbrigare solo l'ordinaria amministrazione. Le speranze di raggiungere il pari si spengono al 91’: Palazzo impatta bene su un invitante traversone dalla destra, ma alza troppo la mira. Nel Villa S.Martino, che si installa al secondo gradino della classifica alle spalle della battistrada Osimana, Di Carlo e Russo una spanna sopra gli altri, per il Loreto pesa come un macigno la mancanza di una punta di peso, che speriamo arrivi al più presto. La squadra pur sviluppando buone trame non riesce a concretizzare quello che produce; menzioni per Alessandrini schierato nell’inedito ruolo di punta e per l’under Picciafuoco.

Il Tabellino:

LORETO – VILLA SAN MARTINO 1-2 (0-2 p.t.)

LORETO: Albanesi, Ciminari, Picciafuoco (89’Palazzo), Alessandrini, Camilletti, Bigoni, Petrini (80’Baldoni), Moriconi, Masllavica (46’Mangaiterra),Garcia, Brugiapaglia All.Moriconi

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Berti, Riceputi, Virgili (57’Paoli), Vagnini, Postacchini, Russo, Balleroni (52’Olari), Di Carlo (65’Tartaglia), Angelini (84’Silvestri), Cangiotti (74’Romano) All. Cicerchia

ARBITRO: Evangelista (MC)

ASSISTENTI: Beldomenico (Jesi), Cerca (Jesi)

RETI: 10’ Di Carlo, 18’ Angelini su rig. 49’ Alessandrini