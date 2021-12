Streccioni chiama, il "Kaiser" risponde: tra Loreto e Vigor finisce 1-1

Squadra in casa

Squadra in casa Loreto

Pari tra Loreto e Vigor Castelfidardo dopo un incontro gradevole e ben giocato da ambedue le squadre, nonostante le tante assenze in campo. Parte bene il Loreto: all’8’ Martin Garcia innesca Streccioni che da terra impegna Lombardi, rispondono gli ospiti al 19’ con Pennacchioni, che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina colpisce la traversa. Di nuovo i padroni di casa vicini alla rete del vantaggio poco prima della mezz’ora, nuovamente con M.Garcia protagonista il quale manda la sfera a lambire il palo. Al 43’ occasionissima per la Vigor: Pennacchioni viene atterrato in area, l’arbitro decreta il rigore, batte lo stesso Pennacchioni ma Albanesi c’è e sventa la minaccia.

Ripresa con il Loreto subito in vantaggio: Garcia pesca all’interno dell’area Streccioni il quale batte Lombardi. La squadra di mister Manisera incomincia a premere ed al 60’ Vigor sfiora l’1-1 ma Albanesi, oggi in grande forma, nega la reta a Ciucciomei. Dieci minuti più tardi prende sostanza il pari: al 71’ è il “Kaiser” Carini a sfruttare sottomisura una punizione di Terrè e mette nel sacco il pallone che rimette in equilibrio la sfida. Finale di gara vibrante con ambedue le compagini che cercano la vittoria, al 87’ Palazzo impegna Lombardi, nei minuti di recupero Rombini di testa mette alto e il punteggio resterà inchiodato sull’1-1.

Ottima partita del Loreto, sempre alla ricerca della prima vittoria, che ha giocato ad armi pari con la Vigor: i lauretani recuperano un punto sul Sassoferrato Genga, sconfitto a Passatempo, e accorciano le distanze che li separano dalla zona play out. I fidardensi interrompono la serie di successi consecutivi (dopo il bottino pieno con Cantiano, Gabicce Gradara e Barbara) ma confermano quel cambio di marcia che ha permesso ai biancoazzurri di risollevarsi in classifica.

Il Tabellino:

LORETO – VIGOR CASTELFIDARDO 1-1 (0-0 p.t.)

LORETO: Albanesi, L. Grottini, Brugiapaglia, P. Garcia (80’ Scalella), Picciafuoco, Bigoni, Masllavica (64’ Palazzo), Brahimi, Streccioni, M. Garcia, Pettrini (74’Ascani). All. Moriconi

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Perna (74’ L. Polzonetti), Ciucciomei (74’ Stacchiotti), Marconi, Marsili, Terrè, Carini, Rombini, Pennacchioni, Arifi (64’ Prebibaj). All. Manisera

ARBITRO: Belli (PU)

ASSISTENTI: Pellerino (MC), Pizzuti (MC)

RETI: 46’ Streccioni, 71’ Carini