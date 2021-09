Ancora rigori, ancora pareggio: Loreto "fotocopia" l'1-1 contro il Sassoferrato Genga

Come sette giorni fa, la formazione di mister Moriconi va a bersaglio dagli undici metri e subisce il gol avversario dal dischetto, ma alla resa dei conti il segno "X" è specchio fedele dell'equilibrio visto in campo

Praticamente un...copia e incolla per il Loreto di mister Moriconi, che a distanza di sette giorni dal pareggio acciuffato per i capelli sul campo della Fermignanese, vede andare in archivio l’esordio stagionale tra le mura amiche con il medesimo epilogo: ancora 1-1, ancora due rigori (uno per parte). Ad essere diversa, semmai, è la dinamica del pareggio scaturito nella sfida contro il Sassoferrato Genga, visto che sono i padroni di casa nel primo tempo ad andare subito in vantaggio, per poi essere ripresi nel secondo segmento di gara.

Il tempo di prendere le misure che al 7’ il Loreto passa in vantaggio: Piermattei atterra in area Masllavica e l’arbitro decreta il rigore che Garcia trasforma per il suo personale due su due stagionale dagli undici metri. Il Sassoferrato Genga subisce il colpo ed il Loreto sfiora il raddoppio con Brugiapaglia. Al 20’ ospiti pericolosi con una punizione di Gaggiotti parata da Grottini. Al 22’ combinazione Stebenr-Petrini, para Santini. Al 25’ ancora un tiro di Brugiapaglia di poco fuori.

La ripresa riprende con gli ospiti in avanti alla ricerca del pareggio che arriva al 61’: scontro in area tra Camilletti e Chiocci, l’arbitro indica per la seconda volta il dischetto e Gaggiotti mette la sfera alle spalle dell’estremo difensore locale. Ottenuto il pari gli ospiti continuano ad attaccare, una conclusione di Gaggiotti al 69’ è neutralizzata da Grottini. Nel finale di gara forcing del Loreto ma il risultato rimane invariato. Pari sostanzialmente giusto: primo tempo favorevole ai padroni di casa, ripresa con il Sassoferrato Genga più volitivo, buona nel complesso la prestazione di entrambe le squadre con le difese superiori agli attacchi.

Il Tabellino:

LORETO – SASSOFERRATO GENGA 1-1 (1-0 p.t.)

LORETO: Grottini, Ciminari, Scalella, Garcia, Camilletti, Bigoni, Stebner (75’ Alessandrini), Moriconi, Masllavica, Petrini (84’ Mangiaterra), Brugiapaglia. All. Moriconi

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Piermattei, Chiocci, Bianchi, Bellucci, Bianconi, Colombo (77’ Bonci), Chioccolini, Gaggiotti (77’ Guidubaldi), Marchi (84’ Galletti), Turchi (70’ Petrini). All. Bazzucchi

ARBITRO: Denti di Pesaro

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Busilacchi (AN)

RETI: 7′ Garcia su rig., 51’ Gaggiotti su rig.