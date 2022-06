Osimana fa ventidue: Loreto battuto 3-1 al "Capodaglio"

Vittoria in rimonta dell’Osimana su un Loreto che non ha sfigurato, in una partita valida solo per le statistiche. Ambedue le compagini lasciano infatti il campionato di Promozione: i giallorossi, dopo aver vinto il girone A con largo anticipo, salgono finalmente in Eccellenza, mentre il Loreto, dopo dieci anni tra Promozione ed Eccellenza in cui hanno sfiorato la promozione in serie D, retrocede in Prima Categoria.

Nonostante la giornata prettamente estiva le squadre si sono affrontate con un buon ritmo: prima frazione equilibrata con il Loreto che al 7’ è pericoloso con la conclusione di Scalella - liberato in area da Martin Garcia – che viene neutralizzata da Belli. Al 22’ gli ospiti hanno una buona occasione con Madonna su servizio di Labriola, ma Albanesi sventa, mentre al 24’ Belli vola a deviare la punizione calciata da Pablo Garcia. Nella ripresa si decide l’incontro: al 54’ Loreto in vantaggio, con Moriconi che - seppur trattenuto - libera in area Martin Garcia il quale insacca il pallone dell’1-0. Mobili non ci sta a perdere e mette in campo forze fresche: al 62’ Ganci con un pallonetto pareggia, i senza testa passano in vantaggio al 71’ con un penalty realizzato da Bambozzi, concesso per atterramento di Pasquini da parte di Albanesi in uscita, e lo stesso Pasquini al 81’, ben lanciato da Bambozzi, fissa il risultato sul 3-1 finale siglando la terza rete ospite.

Per il Loreto un’annata decisamente storta che poteva chiudersi diversamente, come precisa mister Moriconi: «l’assenza di un finalizzatore si è fatta sentire – spiega - oltre ad una rosa corta, infortuni e covid, che ci hanno spesso costretto a fare salti mortali per schierare la formazione. A tutto ciò va aggiunto che in alcune partite gli episodi ci hanno girato contro, ma questo nel calcio ci sta».

Il Tabellino:

LORETO – OSIMANA 1-3 (0-0 p.t.)

LORETO: Albanesi, Ciminari, Scalella (84’ Sprecacè), P. Garcia, Picciafuoco, Bigoni, Masslavica, A. Moriconi (86’ Motta), M. Garcia, Petrini (84’ Baccarini), Palazzo (61’ Brahimi). All. F. Moriconi

OSIMANA: Belli, Falcioni (58’ Buonaventura), Pizzuto, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Montesi (54’ Farotti), Bambozzi, Madonna (72’ Mercanti), Montesano (58’ Ganci), Pasquini (86’ Starnari). All. Mobili

ARBITRO: Vallorani (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Cordella (PU), Traini (AP)

RETI: 54’ M. Garcia, 62’ Ganci, 71’ Bambozzi su rig., 81’ Pasquini