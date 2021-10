Montecchio corsaro al "Capodaglio" contro un Loreto che non sfonda

Un cinico Montecchio espugna il “Capodaglio” anche se il Loreto avrebbe meritato ampiamente il pari. Prima frazione equilibrata, con Cocchi che al minuto 8 impegna Albanesi, un minuto dopo risponde il Loreto con Alessandrini a cui si oppone bene Celato, al 22’ ancora Alessandrini ben imbeccato da Garcia impegna l’estremo difensore ospite che respinge.

La gara si riaccende nei minuti di recupero della prima frazione: al 47’ il Montecchio passa in vantaggio con Cocchi che supera Albanesi con un tiro dal limite, palla al centro ed Alessandrini entra in area e colpisce il palo.

Ripresa con il Loreto subito in avanti, Garcia impegna Celato, un minuto dopo rispondono gli ospiti con Peluso che trova Albanesi pronto alla deviazione. Ma al 57’ gli ospiti pervengono al raddoppio: Bastianoni imbecca in area Peluso che realizza sottomisura. Per il resto del tempo è un monologo lauretano ma i padroni di casa non riescono a riaprire l’incontro, mentre il Montecchio agisce in contropiede. Tra gli ospiti una spanna sopra gli altri Peluso, e l’under Bracci che in avanti con il suo movimento ha creato molti spazi per i centrocampisti. Il Loreto pur giocando una buona partita, non riesce ancora a sfatare il tabù dei tre punti, anche se oggi Alessandrini, che è un centrale di difesa adattato a punta, ha fatto una buona prestazione ed inizia ad avere confidenza con il ruolo. La mancanza di un bomber e di un po’ di fortuna e qualche episodio sfavorevole tarpa le ali alla compagine di mister Moriconi, il quale anche oggi dopo 10 minuti ha dovuto ridisegnare la squadra per l’infortunio a Mangiaterra.

Il Tabellino:

LORETO – K SPORT MONTECCHIO 0-2 (0-1 p.t.)

LORETO: Albanesi, Ciminari (76’ L. Grottini), Scalella (46’ M. Garcia), P. Garcia, Camilletti, Bigoni, Mangiaterrra (10’ Tomassetti, 46’ Picciafuoco), Moriconi, Alessandrini, Brugiapaglia, Petrini (72’ Stortoni) All. Moriconi

K SPORT MONTECCHIO: Celato, Cereti (39’Sylla), Beninati, Bolzonetti, Mazzoli, J. Liera, Bastianoni, Cocchi (54’ Mancini), Bracci (93’ Federici), Peluso (72’ Ferrini), Rossi. All. Marchetti

ARBITRO: Sacchi (MC)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Ielo (PU)

RETI: 47’ Cocchi p.t., 57’ Peluso