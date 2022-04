Loreto, recupero ancora stregato: Savelli rianima il Barbara

Sfuma ancora una volta nei minuti di recupero la prima vittoria casalinga del Loreto, dopo una partita vibrante e ben disputata dalle due contendenti, dove anche il nervosismo è entrato in gioco ed il taccuino dell’arbitro che a fine incontro conterà sei ammonizioni e due espulsioni (tre considerando quella del tecnico ospite Ciattaglia, allontanato nelle battute conclusive sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa). A rendere ulteriormente beffardo l’epilogo del match del “Capodaglio”, c’è anche la notizia del successo del Sassoferrato Genga, il quale in virtù dell’1-0 ottenuto tra le mura amiche contro il Villa San Martino, supera in graduatoria la squadra di mister Moriconi collocata ora da sola al penultimo posto, in zona retrocessione.

Al primo affondo dopo il fischio d’inizio, il Loreto passa in vantaggio: al 2’ bella azione in area di Garcia che libera Moriconi, il quale dal limite batte Minardi. Il Barbara subisce il colpo ed il Loreto in contropiede al 19’ potrebbe raddoppiare con Petrini sul quale l’estremo difensore ospite si oppone efficacemente, mentre gli ospiti si vedono al 30’ con Sabbatini ma Albanesi non si fa sorprendere.

Nella ripresa il Barbara alza il baricentro con il Loreto che controlla ed agisce in contropiede, al 61’ il tiro dal limite di Petrini viene disinnescato da Minardi che si ripete al 65’ su conclusione di Moriconi. Al 69’ punizione per il Barbara con Carboni che trova sulla sua strada un attento Albanesi, mentre al 75’ Capecci sugli sviluppi di un corner mette alto da buona posizione; risposta della squadra mariana al 77’ con il calcio piazzato di Brugiapaglia deviato da Minardi. Finale di gara al cardiopalma, prima viene annullata una rete agli ospiti per dubbio fuorigioco, con mister Ciattaglia che viene espulso per proteste, ed in pieno recupero si materializza il pari ospite: Sabbatini crossa per Capecci che di testa colpisce la traversa, ma sulla ribattuta in area il più lesto è Savelli che insacca e permette all’Ilario Lorenzini di lasciare il “Capodaglio” con un punto sospirato e prezioso.

Il Tabellino:

LORETO – ILARIO LORENZINI BARBARA 1-1 (1-0 p.t.)

LORETO: Albanesi, Picciafuoco, Scalella (78’ Grottini), Brahimi, Brugiapaglia, Bigoni, Ciminari. A. Moriconi, Streccioni (79’ Stortoni), M. Garcia, Petrini (74’ Palazzo). All. F. Moriconi

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Savelli, Disabato (46’ Sanviti), Tamburini, Zigrossi, Abbrucciati, Rossini, Sebastianelli (92’ Lauritano), Sabbatini, M. Carboni,Palazzi (46’ Capecci). All. Ciattaglia

ARBITRO: Denti (PU)

ASSISTENTI: Fetai (MC), Tiberi (AN)

RETI: 2’ Moriconi, 93’ Savelli