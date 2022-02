Festa del gol al "Capodaglio": 3-3 tra Loreto e Fermignanese

Emozionante e spettacolare pari tra Loreto e Fermignanese con i lauretani che nonostante la magra classifica, hanno ribattuto colpo su colpo al più quotato Fermignano. Prima frazione pirotecnica, al 17’ ospiti in vantaggio: Albanesi in uscita perde il pallone, s’inserisce Labate che mette in rete. A cavallo tra il 31’ ed il 33’ uno-due del Loreto: Bacciardi perde palla, ne approfitta Martin Garcia che smarca in area Pericolo il quale pareggiai conti, poi lo stesso Garcia porta in vantaggio i lauretani con una conclusione da dentro l’area. Reazione Fermignanese che pareggia al 38’ con Pagliardini, il quale sfrutta un’indecisione di Camilletti ed insacca, mentre al 45’ punizione dal limite di Andrea Moriconi che si stampa sulla traversa.

Ripresa che inizia con gli stessi ritmi della prima frazione, è il 50’ quando Sarout impegna Albanesi, al 56’ Fermignano in avanti ancora con Pagliardini che in area è il più lesto di tutti e mette nel sacco il pallone del 3-2. Il Loreto non demorde ed al 62’ pareggia di testa con Streccioni abile a sfruttare una calibrata punizione di Moriconi. Al 76’ combinazione in area Streccioni-Martin Garcia, ma Paolucci para. Finale di gara al cardiopalma, con le due compagini che sfiorano la vittoria, il Loreto con Palazzo che da buona posizione sfiora il palo, nel rovesciamento di fronte il Fermignano colpisce il palo con Ndoy. Partita molto bella che ha visto le due squadre, nonostante la differente posizione di classifica, equivalersi ed onestamente per quello visto in campo il pari è il risultato più giusto. Ottima la prestazione del Loreto che ha lottato fino alla fine per ottenere la sospirata prima vittoria, una spana sopra gli altri Martin Garcia (una rete ed un assist), e Moriconi che a centrocampo ha saputo orchestrare la squadra oltre a compire una traversa ed a trovare l’assist del definitivo pari. Nella Fermignanese tra i migliori Pagliardini – due volte a segno - e la corsia sinistra Labate-Sarout vera spina nel fianco della difesa lauretana.

Il Tabellino:

LORETO – FERMIGNANESE 3-3 (2-2 p.t.)

LORETO: Albanesi, Ciminari, Picciafuoco, P. Garcia, Camilletti, Bigoni, Masllavica, A. Moriconi, Pericolo (58’ Streccioni, 81’Palazzo), M. Garcia, Petrini (58’Ascani). All. Moriconi

FERMIGNANESE: Paolucci, Mariotti, Labate, Ndoy, Bacciardi, Cleri, Pagliardini (72’ Marzoli), Gori (46’ Braccioni), Bruscia (66’ Hoxha), Bozzi, Sorout All. Teodori

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Dahou (Jesi)

RETI: 17’ Labate, 31’ Pericolo, 33’ M. Garcia, 38’ e 56’ Pagliardini, 62’ Streccioni