Loreto, arrivano i rinforzi sotto il segno del...Pericolo

Colpo di mercato del Presidente del Loreto Calcio, Andrea Capodaglio, che mette a disposizione del tecnico Francesco Moriconi l’esperto attaccante Giuseppe Pericolo, che dopo aver indossato le maglie della Recanatese per tre anni in Serie D, Melfi in C2, Monturanese, Portorecanati, Jesina, Biagio Nazzaro, Belvederese, Osimana e Camerano, ritorna a Loreto dove - dal settore giovanile - è partita la sua carriera calcistica. In uscita l’esterno offensivo Stebner, definitivo al Potenza Picena. Indubbiamente Pericolo è un ottimo acquisto per il Loreto, come ha confermato il Presidente del sodalizio mariano, funzionale allo scopo da perseguire in breve tempo, ovvero scalare una graduatoria che vede la squadra di mister Moriconi al penultimo posto. «Faremo il possibile per uscire da questa situazione – ha dichiarato Capodaglio – ed abbiamo ancora un paio di colpi in canna che speriamo si concretizzino a breve».

Il Loreto, pur a secco di vittorie ed in piena zona retrocessione, ha comunque giocato sempre alla pari con gli avversari e la differenza l’hanno fatta gli episodi, oltre ad una serie interminabile di infortuni che hanno costretto mister Moriconi a “raschiare il fondo del barile” per schierare una formazione spesso piena di giocatori adattati in altri ruoli. Sabato prossimo al “Capodaglio” arriverà la seconda forza del girone, valòe a dire la compagine dorica dei Portuali Ancona, che finora ha disputato un ottimo campionato e chissà che per il Loreto la ruota non cominci a girare e si materializzi così la prima vittoria. Fischio d’inizio alle 14.30, direzione di gara affidata a Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo coadiuvato da Alessandro Bara e Michele Pio Rinaldi della sezione di Macerata.