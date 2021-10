Garcia c'è, il Loreto ancora no: l'Atletico Mondolfo Marotta vince 3-2

Seconda sconfitta consecutiva per il Loreto, superato in casa dal Mondolfo Marotta. Ai padroni di casa, privi di alcune pedine importanti, non basta una ripresa generosa per evitare la sconfitta contro l’undici di mister Sereni che ipoteca l’intera posta in palio nel primo segmento di gara.

Inizio al fulmicotone per gli ospiti che al 2’ passano in vantaggio con Giobellina che in mezza rovesciata supera Grottini, e dopo sei minuti pervengono al raddoppio di Marconi su azione personale. Il Loreto riapre i giochi all’11’ con il rigore trasformato da Garcia, decretato per atterramento di Palazzo, ma il MondolfoMarotta, ben messo in campo, al 23’ ristabilisce il doppio vantaggio con Cordella che finalizza un’azione di Pacenti. Padroni di casa che non ci stanno ed al 28’ sfiorano il 2-3 con Andrea Moriconi di testa, e due minuti dopo con Brugiapaglia che in area mette alto, mentre l’Atletico si rende pericoloso al 34’ ospiti con Cordella su cross dell’ex Tantuccio, ma Grottini fa buona guardia.

Ripresa con il Loreto sempre in avanti: al 66’ Bigoni su cross di Garcia impegna Moscatelli, al 74’ i padroni di casa accorciano le distanze con Garcia, doppietta per lui, che di testa sfrutta abilmente una punizione di Moriconi. Finale incandescente con i locali in forcing e gli ospiti che provano a graffiare in contropiede, ma finisce 2-3 con il Mondolfo Marotta che intasca tre punti d’oro sostanzialmente meritati soprattutto nella prima frazione, mentre il Loreto deve attendere per festeggiare il primo successo.

Il Tabellino:

LORETO – ATLETICO MONDOLFO MAROTTA 2-3 (1-3 p.t.)

LORETO: Grottini, Ciminari, Scalella, Garcia, Alessandrini, Bigoni, Palazzo (60’Mangiaterra), Moriconi, Stortoni (60’Masllavica), Brugiapaglia, Petrini. All. Moriconi

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Moscatelli, Gregorini (75’Travaglini), Giobellina, Marconi, Biagio (47’Cucchi), Rosi, Tantuccio, Fraternali, Cordella, Esposito (66’Catalano), Pacenti All. Sereni

ARBITRO: Belli (PU)

ASSISTENTI: Pascoli (MC), Varagona (MC)

RETI: 2’ Giobellina, 8’ Marconi, 11’Garcia su rig., 23’ Cordella, 74’ Garcia