Lorenzo Peli saluta Ancona e fa ritorno al Pontedera

Arriva in casa Ancona l’ufficialità per un’altra delle operazioni in uscita già definite nei giorni scorsi. A lasciare il club biancorosso è Lorenzo Peli, all’indomani del suo ventiquattresimo compleanno: l’esterno scuola Atalanta effettuerà il tragitto di ritorno verso Pontedera, squadra con cui aveva concluso la passata stagione (accumulando in tre mesi quindici presenze e quattro gol) e dalla quale era stato prelevato dal ds Micciola durante la scorsa estate.

Peli ha chiuso la sua esperienza con l’Ancona collezionando nel complesso 663 minuti in campo, con sette presenze nell’undici iniziale – tutte con Donadel alla guida tecnica della squadra – ed altrettanti ingressi a match in corso. Due le reti messe a segno, entrambe decisive: la prima ha permesso ai dorici di conquistare la prima vittoria interna casalinga contro il Pineto, mentre la seconda ha dato ai biancorossi il raddoppio nel confronto del “Del Conero” contro il Perugia, peraltro arrivata ad appena dodici secondi dall’entrata sul rettangolo di gioco poco prima del quarto d’ora della ripresa, al posto di Kristoffersen.