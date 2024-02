Ancona, Paolucci rinnova: il centrocampista abruzzese resta in biancorosso fino al 2026

Era uno dei temi centrali in questo avvio di 2024, sul quale più volte la dirigenza era stata sollecitata a rispondere. Alla fine, arriva la conferma ufficiale: Lorenzo Paolucci continuerà a vestire il biancorosso. L’Ancona ha infatti comunicato il raggiungimento dell’accordo con il centrocampista abruzzese, che ha firmato il prolungamento del contratto in scadenza al termine della stagione, legandosi al club dorico fino al 2026.

Paolucci, arrivato in riva all’Adriatico dopo l’esperienza in Belgio all’Union Saint Gilloise (seguente alla strepitosa stagione vissuta in C a Monopoli, chiusa con quattro gol e dieci assist), ha da poco superato le cinquanta presenze con la maglia del Cavaliere Armato. Nel corso di quest’anno ha già migliorato il suo bottino personale con l’Ancona, mettendo a segno in ventiquattro presenze tre reti e tre assist (uno in più dell’anno scorso), e costituirà uno dei punti fermi della rosa biancorossa anche dei prossimi due campionati.